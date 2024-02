"Más que hablar de represión, porque lo que hizo la Policía fue poner orden, hablaría de la actitud miserable de los manifestantes con diputados que fueron golpeados a la salida de su trabajo", afirmó el legislador, quién agregó que "la violencia la ejercen quienes no son las fuerzas policiales".

"Que hagan todas las manifestaciones que quieran", desafío. "En la plaza se trata de que el Congreso no funcione, eso es sedición. No estamos teniendo consideración con lo que está pasando, hubo diputados que fueron golpeados y escupidos por violentos que quieren que el Congreso no funcione", concluyó.

Espert se solidarizó al mismo tiempo con los periodistas agredidos y admitió que "una cosa es poner orden y otra cosa es el exceso".

En la segunda jornada de discusión en el recinto de la Cámara de Diputados, en una nueva protesta en rechazo de la norma en las inmediaciones del Congreso se vivieron escenas de máxima tensión y enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas federales de seguridad.

Efectivos policiales lanzaron gases lacrimógenos y dispararon balas de goma contra los manifestantes, incluso los que estaban sobre la vereda y la plaza del Congreso.

Diputados de la izquierda y de Unión por la Patria salieron a las calles para intentar mediar y frenar la represión. También reclamaron sin éxito que la sesión se frenara con un pedido que fue descartado por el oficialismo.

Tras esos incidentes, los ánimos empezaron a calmarse fuera y dentro del recinto y la lista de oradores continuó avanzando.