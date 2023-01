Para el oficialismo, el debate por el juicio político a la Corte "fue absolutamente positivo"

El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos (FdT) Germán Martínez calificó como "absolutamente positivo" al primer encuentro de la Comisión de Juicio Político que comenzó a analizar el proceso de remoción a la Corte Suprema de Justicia que es impulsado por el Gobierno Nacional, y aseguró que durante el debate, los legisladores oficialistas "no recurrieron a ninguna chicana".

Ayer, la Cámara de Diputados abrió el debate en comisión del pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por parte de los diputados del oficialismo.

Martínez afirmó que se llevaron adelante "dos horas de debate político intenso con argumentos y miradas distintas" y destacó que el bloque del FdT estuvo "muy bien parado en sus posiciones sin recurrir a ninguna chicana".

"No fue lo mismo que encontramos desde Juntos por el Cambio (JxC). El exministro (de Educación Alejandro) Finocchiaro tuvo un mensaje durísimo marcando un `ellos` y un `nosotros`. Hubo de todo. No hay que asustarse, prefiero que el debate lo demos dentro de las comisiones y no en los canales de televisión", afirmó.

Además, el legislador santafesino sostuvo que "la política es dinámica" y que se inició un proceso donde existe la posibilidad de "ir sustanciando y llenado de pruebas y hechos las acusaciones iniciales".

"Estoy convencido de que a medida de que avancemos vamos a ver que el consenso alrededor de la necesidad de juzgar por mal desempeño a los integrantes de la Corte Suprema va a ir creciendo", remarcó.

Y detalló que la semana que viene se van a escuchar a los autores de los 14 proyectos de juico político y el 9 de febrero se buscará aprobar la admisibilidad que "consiste en analizar si inicialmente están dadas las condiciones mínimas objetivas y subjetivas para avanzar en el proceso".

El legislador indicó en declaraciones a radio El Delta que "esta semana hubo un hecho que generó expectativas positivas" en referencia a la comisión de Recursos Naturales que emitió dictamen favorable sobre el proyecto que crea el Parque Nacional Laguna El Palmar, en Chaco.

"No te digo que se haya roto el bloqueo de Juntos por el Cambio, pero sí se abrió una grieta. No teníamos quorum propio pero lo conseguimos porque participaron diputados del Interbloque Federal y pudimos dictaminar el tema que está en condiciones de ser tratado en el recinto", completó.