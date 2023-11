Pablo Avelluto volvió a diferenciarse de Bullrich y Villarruel: "No tengo nada que ver con esa gente"

Pablo Avelluto , exministro de Cultura durante el gobierno de Mauricio Macri, volvió a diferenciarse de integrantes de Juntos por el Cambio , de quienes se distanció tras el acercamiento al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, a quien calificó de "irresponsable" y "chanta" . "No tengo nada que ver con esa gente" , afirmó.

"Me pareció terrible la foto de Patricia Bullrich con Victoria Villarruel y siento que la que era mi casa ya no lo es. No tengo nada que ver con esa gente", afirmó, en diálogo con Argenzuela, en Radio 10.