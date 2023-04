Otro round electoral: el cruce de Cynthia García y Carlos Maslatón por Milei

Otro round electoral: el cruce de Cynthia García vs Carlos Maslatón.

"En Neuquén y Rio Negro no le fue bien. Milei señaló a dos personas...", introdujo Maslatón. "Metió 5 concejales en la ciudad de Neuquén", interrumpió García

"Está bien pero no se mide así. Se mide en porcentajes. Eguía, que fue señalado para gobernador...", respondió Maslatón. "Matenme por favor..", ironizó García ante el inicio de una nueva discusión.

"Es nuestro momento Cynthia García vs Carlos Maslatón del día", bromeó Pablo Duggan. "No quiero.. te juro que no quiero", dijo García entre risas.

Javier Milei diputado La Libertad Avanza Télam

"Seamos objetivos, estamos intentado analizar...", intentó retomar Maslatón. "5 concejales en la ciudad de Neuquén", volvió a interrumpir García. "A quién le importa los concejales, estamos hablando de porcentajes", insistió Maslatón.

"¿No sos democrático?", pinchó García. Maslatón hizo caso omiso al comentario de su compañera y señaló que La Libertad Avanza sacó 8% en Neuquén y 9% en Río Negro.

"Es un montón", sostuvo García. "Milei esperaba sacar un 15% en Neuquén y sacó la mitad. No fue una buena elección", retrucó Maslatón

"Escuchame Carlos querido. Vos que sos democrático, te cuento que la democracia está en la división de poderes, uno de ellos es la legislatura. En el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén Milei metió cinco concejales y en la provincia 4", arremetió García.

"Te das cuenta que estamos hablando de cosas distintas", concluyó Maslatón. Sobre el final intervino nuevamente Duggan con un mensaje para la esposa del abogado. "Mariquita, fue todo con onda, no hubo ningún insulto de Cynthia a Maslatón", dijo generando la risa de sus compañeros.