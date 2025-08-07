7 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Obras sociales y prepagas: cambios en el plazo de permanencia y derivación automática

Los beneficiarios ya no estarán obligados a quedarse doce meses en la misma entidad. "El respeto por la voluntad de los afiliados es condición esencial para fortalecer la confianza en el sistema", sostuvo el Gobierno.

Por
Obras sociales y prepagas: cambios en el plazo de permanencia y derivación automática
Redes sociales

El Gobierno estableció cambios en el régimen de permanencia de los beneficiarios del sistema de obras sociales, con la derogación de la estadía de un año y la posibilidad de evitar la derivación automática de sus aportes a otra entidad contratada.

El abogado comparó la situación de Milei con la condena a Cristina Kirchner. 
Te puede interesar:

Causa $LIBRA: Gil Domínguez aseguró que "Milei debería ser llamado a indagatoria"

La medida se implementó a través de la Resolución 1608/2025 de la Superintendencia de Seguros de Salud de la Nación, publicada este jueves en el Boletín Oficial, con la firma de su titular, Claudio Adrián Stivelman.

La norma prorroga el plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para que los beneficiarios manifiesten, mediante el trámite a distancia Voluntad de Permanencia en Obra Social, su decisión informada respecto al destino de sus aportes y contribuciones, a fin de consolidar el libre ejercicio del derecho de elección.

Cambio obra social
El afiliado puede solicitar que sus aportes vayan directamente a la empresa de medicina privada o la obra social.

El afiliado puede solicitar que sus aportes vayan directamente a la empresa de medicina privada o la obra social.

Además, "los afiliados comprendidos en la presente resolución no estarán sujetos al período de permanencia mínima de doce meses en el Agente del Seguro de Salud que resulte destinatario de los aportes y contribuciones o cotizaciones por aplicación del procedimiento de derivación automática".

"A tales efectos, se recuerda que los aportes realizados al sistema de salud son producto del trabajo de cada persona, y deben estar orientados a una finalidad prestacional concreta, vinculada al acceso efectivo a servicios de salud. Su destino no podrá fundarse en intereses administrativos o corporativos que no generen valor tangible para el afiliado", define el texto.

"El respeto por la voluntad de los afiliados es condición esencial para fortalecer la confianza en el sistema, promover la libre competencia entre los Agentes del Seguro de Salud y asegurar que las derivaciones se realicen conforme a lo expresado legítimamente por cada beneficiario", concluye la norma.

Noticias relacionadas

Diputados rechazó cinco decretos de Mliei, entre los que se encuentra el cierre de Vialidad y las modificaciones al INTI e INTA.

El oficialismo sufrió 12 derrotas en Diputados y la oposición le marca la agenda en pleno cierre de alianzas

Diputados: fijaron fecha de debate para el proyecto de reforma de la comisión investigadora del caso $LIBRA.

La oposición logró avanzar con la comisión investigadora de $LIBRA y los proyectos de gobernadores

La Cámara baja, en el momento de la votación.

Garrahan: Diputados dio media sanción al proyecto de emergencia pediátrica con amplia mayoría

Diputados dio media sanción al proyecto de ley de Emergencia pediátrica

Diputados dio media sanción al proyecto de ley de Emergencia pediátrica

La legisladora se expresó en su cuenta de X.

María Eugenia Vidal criticó la alianza LLA-PRO en CABA: "No voy a ceder mis convicciones por un cargo"

media sancion para la ley de financiamiento universitario: la oposicion quedo a un voto de los dos tercios

Media sanción para la ley de financiamiento universitario: la oposición quedó a un voto de los dos tercios

Rating Cero

En Netflix se sumaron nuevas series que están captando la atención de todos.
play

Este es el nuevo k-drama con abogados que llegó a Netflix y está siendo lo más elegido del momento

El artista sorprendió en redes sociales con un cambio de imagen.

La impresionante transformación de Ozuna: parece otra persona

La serie reconstruye con precisión forense un crimen que contó con múltiples elementos delictivos.
play

Está en Netflix, tiene solo 2 capítulos y la podés ver de un tirón

Marvel y Sony mantienen un firme hermetismo sobre las tramas, lo que incrementa la especulación del público.

¿Llega a Marvel? Qué dijo Sadie Sink sobre su posible participación en Spider-Man: Brand New Day

Leo Mattioli, entre la fama, el dolor y la tragedia: así fue la vida del León santafesino.
play

Leo Mattioli, entre la fama, el dolor y la tragedia: así fue la vida del "León santafesino"

play

Feroz enfrentamiento en un recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y cinco heridos

últimas noticias

Este futbolista fue varios años compañero de Messi en el Barcelona.

Ganó todo, fue compañero de Messi y su vida dio un vuelco tras ser acusado por agresión sexual

Hace 8 minutos
Esta salsa es genial para todo tipo de pastas.

En 20 minutos: cómo hacer una salsa natural y deliciosa para acompañar unas buenas pastas

Hace 13 minutos
play

La escalofriante hipótesis del fiscal sobre el asesino del adolescente hallado en la casa donde vivió Cerati

Hace 22 minutos
play
El abogado comparó la situación de Milei con la condena a Cristina Kirchner. 

Causa $LIBRA: Gil Domínguez aseguró que "Milei debería ser llamado a indagatoria"

Hace 37 minutos
Anses amplió la información de la Tarjeta Alimentar para este mes.

Tarjeta Alimentar de ANSES: todo lo que tenés que saber en agosto 2025

Hace 39 minutos