Nueva encuesta muestra ventaja de Sergio Massa sobre Javier Milei de cara al balotaje

Del total del universo encuestado, un 60% cree que Javier Milei es un político más a esta altura de la campaña, a pesar de sus esfuerzos de haberse mostrado apartado de la idea de "casta". Un 35,7%, por otra parte, cree que es "ajeno".

Massa - Milei

Luego de que Milei ganara las PASO y Massa remontara en la primera vuelta después de una campaña "explainer" por parte de Unión de la Patria para contar los riesgos en caso de que el libertario llegara al poder, el miedo se transformó en un factor principal en el electorado.

La posibilidad de perder la salud y la educación pública, los subsidios al transporte y otros derechos adquiridos, sembraron dudas que se impusieron sobre el enojo por la situación económica del país. Es por eso que el 49,4% opinó que Javier Milei es quien le produce más miedo. Sergio Massa quedó por detrás con el 44,3%.

Massa milei 2

La variable que produce más miedo entre los encuestados es, justamente, el posible recorte en salud, educación y también las asignaciones sociales. Un escalafón por debajo se encuentra la inestabilidad y autoritarismo que muestra el líder de La Libertad Avanza y, como tercer escalón, la posibilidad latente de dolarizar la economía.

"El miedo a que le saquen cosas, y la inestabilidad de Milei, son dos factores que afectan a muchos votantes", ratificó Alfredo Serrano Manci, director del ente en Radio 10.

Los encuestados también respondieron sobre el candidato que ven más preparado para gobernar y allí el candidato de UxP le sacó varios puntos de ventaja a su contrincante libertario: fue 46,7% contra un 42,9%. A la misma vez un 53,3% destacó la capacidad de diálogo del actual ministro de Economía por sobre un 36,6% de Milei.

Massa Milei 3

En cuanto a la intención de voto, un 46,7% aseguró que votaría a Sergio Massa, mientras que un 45,3% elegiría a Javier Milei. Un 8%, en tanto, no se definió. Sin embargo, de toda esa masa, un 51% cree que el próximo presidente será el candidato de Unión por la Patria, un 43% Milei y un 5% no respondió.

El Gobierno bonaerense advierte que si gana Milei "sería imposible continuar con este nivel de obra pública"

El ministro de Hábitat bonaerense, Agustín Simone, se sumó a las advertencias de seis gobernadores sobre un eventual triunfo de Javier Milei en el balotaje y afirmó hoy que sería "imposible continuar con este nivel de obra pública" si se impone el candidato de la Libertad Avanza.

"En la provincia de Buenos Aires estamos haciendo 50 mil viviendas, 35 mil con fondos de origen nacional. Imaginen lo que se restringiría si viene un gobierno nacional que no aporta fondos", expresó el funcionario en declaraciones a la radio AM 1270.

En la misma linea, Simone sostuvo que "es cantado que Milei no está dispuesto a poner un centavo para viviendas porque dijo que no quiere hacer ni una cuadra de pavimento" y pidió reflexionar a la ciudadanía en torno a las consecuencias de lo que plantea el candidato de LLA

A su vez explicó que para la provincia de Buenos Aires, “sería imposible continuar con este nivel de obra pública y construcción con políticas como las que él plantea porque son de despojo absoluto. Él dice que quiere que el Estado desaparezca y que cada uno se arregle como puede", en referencia a Milei.

El ministro resaltó que en la Argentina y especialmente la provincia tiene territorios muy "grandes y extensos" y "este hombre dice que, donde al mercado no le interesa ir, no tiene sentido económico".

Javier Milei Twitter (@DebatesAr)

"¿Cómo el mercado podría solucionar el acceso a la salud y a la educación en el interior de la provincia y del país?. Plantea que no tiene que haber escuelas o centros de salud en los pueblos porque no dan margen de ganancias. Ahí debe estar el Estado para garantizar los derechos de quienes no viven en ciudades grandes", cuestionó Simeone.

Luego destacó que con la gestión del actual gobierno "se avanzó en pavimento, cloacas y redes de agua". Entonces se preguntó: "¿Quién se va a encargar de las obras hidráulicas si gana Milei, cuando se trata de trabajos muy caros?".

En referencia a obras públicas, Simone puso como ejemplo la ampliación de la Cuenca del Salado que "traerá ganancias para los próximos 50 años" y "es imposible que esa obra la hagan los vecinos por su cuenta o que la haga un privado".

Morales advirtió que "si gana Milei, no se podrán pagar los sueldos públicos"

El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, advirtió que si Javier Milei es electo presidente las provincias "no podrán pagar los sueldos públicos" debido a que La Libertad Avanza (LLA) "plantea eliminar la coparticipación".

"Cuidado, porque si gana Milei no vamos a poder pagar los sueldos de los empleados públicos en enero, febrero, marzo y abril, por lo menos, porque otro de los temas que plantea es eliminar la coparticipación", remarcó Morales este martes en diálogo con periodistas.

Gerardo Morales Captura de TV

En ese sentido, recordó que "los gobernadores del Norte Grande tenemos un acuerdo" con el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, "para que nos repongan la caída del impuesto a las ganancias y del IVA con un porcentaje importante del impuesto al cheque".