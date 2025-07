Nancy Pazos: "Se está pulverizando el plan económico y Milei busca un chivo expiatorio"

La reconocida periodista brindó su pensamiento crítico sobre el tema del momento y expresó: "Al Gobierno se le está pulverizando el plan económico, entonces buscan chivos expiatorios. El aumento de los jubilados no es para nada atentar contra el equilibrio fiscal".

Además, agregó: "Hubo oposición y senadores amigos del oficialismo que votaron a favor, levantaron la mano a favor de la movilidad jubilatorio. Lo hicieron porque Milei puede usar la motosierra, pero no en lugares donde está haciendo mierda a la gente".

En ese sentido, Pazos brindó un panorama de la pobre realidad económica del país y cruzó a la gestión libertaria: "El plan económico cruje porque no tiene destino. Están pensando que, quizás, no llegan a cumplir el mandato. Lo de ayer, mal que les pese, no fue un intento de golpe. Lo que sucedió en el Congreso es el equilibrio de poderes", añadió.

Finalmente, concluyó: "La gente no puede más. Entonces, el Gobierno alienta este tipo de cosas como publicaciones es redes sociales alentando a sacar 'los tanques a la calle', para construir el relato el día de mañana y decir 'vieron lo que pasa cuando votan al peronismo'".