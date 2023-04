Nancy Pazos: "Mauricio Macri tiene más capacidad de destrucción que de construcción"

En la misma línea, Pazos calificó a Macri como "un mal tipo" y explicó que en el último tiempo presentó una evolución en su rol: "Se recibió de dirigente político y no creo que esté retirado". Luego, aclaró que el escenario ideal para Larreta era vencerlo en las urnas, pero que con "este tipo de gesto, le está diciendo a la gente que no es que me votás a mí y está Mauricio atrás".

Por último, la periodista remarcó la dificultad que contuvo la determinación del alcalde porteño: "A Horacio le costó tomar el toro por las astas y dar esta muestra de absoluta independencia. Esto venía pensado y el mensaje lo grabó el 4 (...) Horacio se lo dijo a su grupo íntimo: no puedo ser el Alberto de Mauricio. Esta es una muestra".

"No creo que se pueda salvar de ser candidata"

Nancy Pazos expresó su visión sobre el presente de la vicepresidenta Cristina Kirchner y se enfocó en su presencia cercana con su círculo íntimo, luego del intento de magnicidio que sufrió el 1° de septiembre en Recoleta. "El atentado a Cristina le perforó bastante su corazón. Siento que el hecho de que tomó conciencia qué pasaría sobre su familia", describió en C5N.

"Hoy Cristina es más madre que nunca. De Florencia, de Máximo, de Lena y de todo su entorno", afirmó la periodista acerca del rol que cumple hoy la exmandataria, durante el diálogo en Duro de Domar. Además, opinó de la participación en las próximas elecciones con el Frente de Todos: "No creo que se pueda salvar de ser candidata".