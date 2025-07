Nancy Pazos le contestó a Lilia Lemoine: "La que sexualizó la motosierra fuiste vos"

En su programa habitual en C5N, la periodista salió al cruce de la diputada nacional tras criticar su editorial de hace dos semanas y expresó :"No me pongo escote y mucho menos para el señor Presidente".

El programa Inteligencia Artesanal, con la conducción de Nancy Pazos, salió al aire, como ya es tradicional, este viernes en C5N con una hora y media de pensamiento crítico, entrevistas y análisis de la realidad. Y en el editorial de la periodista, el tema central fue el cruce que tuvo con la diputada Lilia Lemoine , quien criticó duramente su dura opinión contra el plan motosierra del gobierno libertario y expresó: "Yo te contesté en la radio en su momento y vos te hiciste una película. Para que te quede claro, la que sexualizó la motosierra, mi editorial político fuiste vos, Lilia. Yo me la bancó igual".

La reconocida periodista le contestó a la libertaria Lemoine, quien había publicado un polémico y enigmático posteo en su cuenta de X que aseguraba: " Nancy, por más escote que te pongas, no te va a dar bola. No es Lousteu”.

Enseguida, Pazos recogió el guante y contestó: "No me pongo escote y mucho menos para el señor Presidente. Tengo algo para mostrar a esta edad de la vida puedo mostrar sin ningún tipo de culpa. Están un poco caídas y todo y sin embargo me la banco".

En la misma línea, la periodista recalcó el objetivo de su editorial en las ediciones pasadas: "Utilicé la frase 'la motosierra mata' y mostré una 'motosierrita' a la altura del Presidente. No le conozco la motosierra a Lousteau. Ni siquiera sé si es 'motosierra o motosierrita'. La que sí conozco es la que está muy cercano a vos, que es la de Santilli. Que cuando yo la conocí tenía una motosierra potente", expresó.

Finalmente, concluyó: "Te invito este viernes a este sillón. Estás absolutamente invitadas, podemos debatir de motosierras o de política. Va a ser interesante".