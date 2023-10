Bregman: "La única libertad que defiende Javier Milei es la libertad de que te exploten sin límites"

En la misma línea, Bregman también criticó con dureza las propuestas del diputado que representa a la ultraderecha: "Cuando Milei te habla difícil lo hace para ocultar su verdadero plan: indemnizaciones, afuera; licencias, afuera; aguinaldo, afuera. Si sos monotributista, precarizado, tercerizado, no registrado, ¡ya estás afuera! Con lo que propone Milei no vas a estar mejor, no te van a dar los derechos que no tenés. La única libertad que defiende Javier Milei es la libertad de que te exploten sin límites".

En uno de los derechos a réplica que utilizó, la legisladora nacional apuntó a la exposición que realizó el libertario sobre ambiente, vivienda y desarrollo humano: "Yo no entendí nada, para mí lo sacó de Yahoo respuestas y lo que le fue tirando, lo dijo. La destrucción del planeta es una de las muestras más claras de la irracionalidad del sistema capitalista que Milei defiende. Milei defiende la libertad de las empresas para contaminar los ríos".

La postulante de la izquierda también cuestionó a la gestión del Gobierno y, en especial, del ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa: "La gente vive desesperada, con mucha incertidumbre. El ministro ya firmó con el FMI para después de las elecciones más tarifazos. Me gustaría preguntarle al Gobierno si puede vivir con 124 mil pesos como viven los jubilados, con bono incluido".

"Quiero agradecer el apoyo que recibimos en estos días. Somos muchas y muchos los que no nos resignamos a que la grave crisis que vive el país la paguen nuevamente las grandes mayorías, y también los que no queremos más corruptelas y privilegios de los políticos", expuso la diputada del FIT en su primer minuto de presentación.

Luego, apuntó hacia Juntos por el Cambio y el Frente de Todos: "Las coaliciones que vienen gobernando están estalladas. Otros aparecen como lo nuevo, pero son la vieja derecha, pero un poco despeinada. Tenemos que poner en pie una nueva fuerza política de izquierda, de los trabajadores".

Por último, Bregman se refirió al atentado terrorista ocurrido en Israel: "Nos duelen las víctimas civiles que ocurren en un conflicto, que tiene como base la política del Estado de Israel de ocupación y apartheid contra el pueblo palestino".

Bregman a Bullrich: "Su orgullo era sacarse una foto en un secuestro de 25 porros"

Tras la exposición de Patricia Bullrich, exministra de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri, Myriam Bregman le remarcó los errores de su período entre 2015 y 2019: "Usted y los que promueven la mano dura, fracasaron. En una década incrementaron en un 97% la población carcelaria, aumentaron todas las leyes y generaron una verdadera inflación penal".

En la misma línea, la diputada del FIT fue irónica con la candidata de JxC: "Su orgullo era sacarse una foto en un secuestro de 25 porros. Literal. Ahora la escucho con que vuelve con bajar la edad de imputabilidad, ¿hasta 12, 10, jardín de infantes?".

Las propuestas de Bregman sobre seguridad

"El gran delito se organiza desde arriba, eso implica hablar de las complicidades en sectores de la fuerza de seguridad, políticos y judiciales. Por ejemplo, no hay posibilidad que exista redes de trata si no hay complicidad con los que manejan las fronteras", expuso Myriam Bregman sobre la problemática de seguridad que transita Argentina.

En la misma línea, la postulante del FIT realizó una advertencia: "¡Llegamos al extremo! La ley de sociedades por acciones simplificadas, que fue votada por todos en el gobierno de Macri, incluido el bloque de Schiaretti, no era para ayudar a los emprendedores, sino darle paraíso a los narcos".

Por último, Bregman marcó los errores del pasado, que terminaron provocando la problemática del narcotráfico: "En los años 90, con las privatizaciones de aeropuertos, hidrovías y puertos, facilitaron la infraestructura para que entren y salgan cargamentos de drogas. Hay que nacionalizar los aeropuertos y derogar legislación".

Bregman, sobre trabajo: "Tenemos que recuperar los sindicatos para que sean una herramienta de lucha"

El segundo eje temático del debate fue sobre trabajo y producción y la diputada del FIT, Myriam Bregman, expuso su defensa a los derechos laborales de los trabajadores: "Nos quieren hacer creer que los problemas laborales que tenemos son culpa de que hay trabajadores que tienen muchos derechos. Entonces, si les sacamos a ellos, todos vamos a ser más felices. De eso te hablan con el modelo UOCRA y de la mochila austríaca".

"Desde la izquierda somos los únicos que buscan unir a la clase trabajadora bajo una bandera de lucha. Nosotros queremos reducir la jornada laboral a seis horas, cinco días de la semana, y las horas que quedan libres que sean repartidas entre los que no tienen o uno precario. Se podrían generar 1.200.000 puestos de trabajo y que nadie gane menos que el costo de la canasta básica", fue la propuesta de la representa de izquierda.

Bregman, sobre ambiente: "El sistema capitalista está destruyendo al planeta"

La candidata del Frente de Izquierda expuso su preocupación sobre desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente, que fue el tercer eje temático del segundo debate presidencial: "El sistema capitalista está destruyendo al planeta: sequía, incendios, ola de calor, contaminación y más contaminación. Todos proponen profundizar el camino del extractivismo y el saqueo de los bienes comunes naturales. Quieren que seamos una mera plataforma de exportación de materias primas".

En tal sentido, Bregman remarcó lo sucedido en Jujuy luego de la represión policial tras la reforma de la constitución provincial: "En Jujuy lo dejaron claro, están dispuestos a todo por tal que avancen las empresas y saqueen el litio. Es el secreto económico que hay detrás del llamado a la unidad nacional de Massa al gobernador Morales".

Bregman a Massa: "No estamos en un balotaje, Sergio no te apures"

El último tópico del debate presidencial consistió en preguntas cruzadas entre los candidatos presidenciales. El titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, le consultó a Bregman sobre si todos los postulantes representan lo mismo.

"Lo presentan a Milei como un monstruo, luego le arman la lista. ¡Llamaste a la unidad nacional, te olvidaste de mí! Vos sabés con quien vas a poder contar para pagar el plan, con nosotros no. ¡Chicanita no! si querés enfrentar a la derecha votá a la izquierda. ¡No al programa del FMI! Además, no estamos en un balotaje, Sergio no te apures", fue la respuesta de la diputada del FIT.

