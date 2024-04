“En primer lugar, si bien el 70% de los argentinos reconocen que hoy están peor. Hay algo que es muy importante: cuando nosotros iniciamos el mandato en diciembre, solo el 20% de los argentinos creían que de cara a los próximos seis meses íbamos a estar mejor. Ese número trepó a 30 en enero y a 42 en febrero. Hoy está en el 50%, es decir, la mitad de los argentinos cree que de cara a los próximos seis meses vamos a estar mejor”, remarcó durante la segunda parte de una entrevista con Andrés Oppenheimer por CNN en español.

También, destacó que en las encuestas y sondeos de opinión que analiza el oficialismo “la palabra que más aparece” es “esperanza”.

Milei dio precisiones sobre cuándo se levantará el cepo al dólar

Consultado cuándo habrá una recuperación económica y sobre el fin de la inflación, volvió a destacar el optimismo de los argentinos al señalar que “el 70% está convencidos que vamos a terminar”. “En cuanto terminemos de sanar el balance del Banco Central, podamos eliminar los pasivos remunerados, en ese momento, cuando abramos el cepo, Argentina va a empezar a despegar muy fuertemente”, explicó.

En ese sentido, Milei aseguró que si bien aún “no hay una fecha exacta” en cuándo se pondrá fin al cepo al dólar ya que “terminar de limpiar el balance de Banco Centra como nosotros lo hacemos a mercado, depende de las decisiones de los individuos”.

“Cuanto más rápidos avancen los individuos (de canjear títulos) para poder limpiar el balance del Banco Central, más rápido vamos a salir”, destacó y remarcó: “Lo que sí puedo decir es que muchos analistas están viendo una recuperación en V”.

Por otro lado, el jefe de Estado subrayó que día que cuando se puedan abrir todas las restricciones del mercado de cambios, “el rebote que va a tener la economía argentina, eso va hacer que se expanda fuertemente”. “Nuestra esperanza es que podamos entrar en el segundo semestre de este año en esa condición”, sostuvo.

El Gobierno reformará la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas

Tras el anuncio del ministro de Defensa, Luis Petri, sobre la reforma de la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en Rosario, el presidente Javier Milei explicó también cómo será el avance del sistema carcelario en el país.

En ese sentido, explicó que se construirán cárceles de entre cinco y seis mil plazas: “Una de las cosas interesantes que diseñó la ministra Patricia Bullrich es vender las cárceles que debido al crecimiento de la población quedaron en zonas urbanizadas, a las empresas y que ellas financien la construcción de una nueva cárcel alejado de la ciudad”.

Según remarcó Milei, se podrán construir cárceles “más grandes y mejores prestaciones, sin gastar ni un solo peso”. Más allá de que dejó en claro que aún no está claro cómo se instrumentará ya que no lo puede hacer por decreto, aseguró que “en principio no tendría que tener resistencia”.