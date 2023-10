Milei, contra Riquelme: "El señor Angelici lo trajo a robar"

Cuando lo trajeron a Riquelme empieza una tercera etapa nefasta Cuando lo trajeron a Riquelme empieza una tercera etapa nefasta

Milei expuso su sentimiento por el club de La Ribera durante una entrevista en radio Mitre al afirmar que tiene "un palco en la cancha de Boca y compró una estrella en el museo. No es que era un poquito, sino que intensamente de Boca".

Su sentimiento por el club se vio afectado, según explicó, tras el retiro profesional de Martín Palermo en junio de 2011: "Me generó tanta tristeza que no pude volver más a la cancha". Además, explicó su distanciamiento con el club: "Tuve un período anti Boca cuando repatriaron a Gago: "Como 5 es un oxímoron porque era como La Salada, no tenía marca".

Los elogios de Milei a Mauricio Macri

El acercamiento entre Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri se profundiza día a día. En las últimas horas, el diputado libertario halagó al exmandatario: "Es un gran representante del país".

"A mí me parece fabuloso cuando él dice que 'si se llegara a dar el caso de que gana Milei y hace las reformas que corresponde, espero que mi fuerza política lo acompañe'. Lo que yo veo es que el resto de las fuerzas políticas, lo dije antes y lo vuelvo a sostener, son unos mediocres que no están a la altura de las circunstancias", afirmó el dirigente de LLA.