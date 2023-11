Milei cerró su campaña en Córdoba acompañado por Bullrich y advirtió que "el cambio siempre entraña riesgo"

El candidato de La Libertad Avanza pidió a sus seguidores que "no se dejen ganar por el miedo". La titular del PRO fue oradora sorpresa en el acto, al que asistieron 16 mil personas.

El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei , cerró su campaña de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre frente a Sergio Massa con un acto en la ciudad de Córdoba , en el que advirtió que "el cambio siempre entraña riesgo" y pidió a sus seguidores que "no se dejen ganar por el miedo" .

"Como todo cambio, el cambio siempre entraña riesgo. No se dejen ganar por el miedo, porque el miedo paraliza y gana el status quo, la maldita casta política. Que el miedo no le gane a la esperanza, porque sin riesgo no podemos abrazar la gloria", expresó el libertario.