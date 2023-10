Melconian insinuó un pacto de no agresión entre Milei y Massa

Carlos Melconian, el candidato a ocupar el Ministerio de Economía si triunfa Patricia Bullrich en las elecciones presidenciales, sugirió que existe un pacto de no agresión entre el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y el de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Así lo expresó en el cierre del 59° Coloquio de IDEA que se desarrolló en Mar del Plata, y al que estaban invitados el candidato oficialista y su par libertario además de sus respectivos referentes económicos, quienes no participaron del encuentro empresario.

En ese marco, apuntó: "Habría que preguntarle a ellos (porque no vinieron), espero que no sea como parte del pacto militar-sindical (de 1983), el pacto oficial-libertario".

Para continuar con su hipótesis, el economista argumentó que en el debate pasado "se festejó en el oficialismo que con todos los problemas de inflación, brecha y otros no económicos, que (Massa) salió airoso, que no fue atacado, y del otro lado (Milei) que no se puso agresivo".

"Eludir este tipo de cosas (como era el debate previsto de los economistas) puede responder a este patrón", aseguró, y apuntó a que "probablemente (Massa y Milei) no tengan propuestas" económicas.

Dirigiéndose a los casi 500 empresarios que colmaron la sala central del Sheraton Hotel, Melconian advirtió que "no se lo que pone el oficialismo arriba de la mesa el 11 de diciembre. Lo único que tienen es llegar" al 10 de diciembre, cuando finalice su mandato el presidente Alberto Fernández.

Sobre Milei aseguró que "es el salto al vacío porque no hay ninguna chance de los dos elementos, que es lo cambiario, la dolarización, y lo fiscal, la motosierra, puedan llevarse adelante".

Los economistas Roque Fernández, Carlos Rodríguez, "que fueron profesores míos se han corrido" del lado de Milei. "¿Por qué? Porque vos te lanzaste a esta aventura y se encontró que puede ganar y la gente responsable se pregunta ¿cómo hacemos? Y Rodríguez, muy honesto, dijo necesitas un plan Bonex", explicó.

"Y cuando vos decís que cuánto más alto está el dólar, mejor para la dolarización, no decís que eso hace puré el salario", advirtió.

Haciendo una diferencia entre sus competidores, afirmó que desde Juntos "no vamos con una motosierra" por el contrario "vamos a hacer cirugía, con paciencia". "Hay que poner un programa normal arriba de la mesa, comenzar a corregir estas cosas. Eso no va a ser peor, porque no hay nada peor que un 150% de inflación para los salarios", añadió.

Finalmente, indicó que "el gasto del yate en Marbella" que llevó adelante Martín Insaurralde "no es un gasto de la política, eso vendrá de la coima o de la corrupción, pero no está en el Presupuesto", criticando la posición de Milei al respecto.