Maslatón: "Le dije a Massa que las medidas fiscales le van a dar resultado"

"Massa me llamó para que le dé mi opinión sobre lo que está pasando. Nos juntamos en su oficina y le dije que las medidas económicas en la parte fiscal le van a dar resultados. También le aclaré que no se olvide del otro problema de país, que es el sector financiero del Estado : la deuda que está desordenada y la deuda del BCRA, que presiona sobre la inflación y genera la corrida bancaria", detalló el abogado en una entrevista con Argenzuela .

Milei está hablado con Macri y con Rodríguez Larreta, y hay empresarios que gestionan la fusión Milei está hablado con Macri y con Rodríguez Larreta, y hay empresarios que gestionan la fusión

Maslatón aclaró que conoce al nuevo titular del Palacio de Hacienda desde hace 30 años, cuando ambos militaron en la Unión del Centro Democrático (UCeDe), aunque advirtió que no le interesa realizar un acuerdo político ni ocupar un cargo: "No me dijo nada y yo tampoco. En caso que me lo ofreciera, le diría 'Massa muchas gracias por el ofrecimiento, pero no puedo por mi trabajo y por mi ubicación política, pertenezco a otro espacio´".

Durante la entrevista con Jorge Rial, el dirigente libertario aseguró que tendrá una agenda completa en 2023, ya que competirá en una Paso con Javier Milei: "Como tercera fuerza peleamos la presidencia, después de la primera vuelta electoral si es que no estamos en la segunda vuelta. El candidato no sale de Milei o yo".

Maslatón Massa

"El país está listo para ir al alza"

Carlos Maslatón describió la situación económica de Argentina y remarcó que a futuro las perspectivas son muy positivas. "Está en un piso histórico y el país está listo para ir al alza. Se va a recuperar, soy el argentino más optimista por el análisis económico que realizo", indicó en C5N. Además, sugirió una medida: "A mediano plazo hay que ir a un mercado libre de cambio flotante. Es fundamental para la recuperación económica".