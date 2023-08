Maslatón explicó cómo debería aplicarse una dolarización en Argentina y cuánto tarda

Carlos Maslatón cuestionó la dolarización propuesta por Javier Milei y aseguró que debería aplicarse de otra forma. El panelista de Duro de Domar manifestó que el plan del candidato presidencial de La Libertad Avanza y su nuevo asesor, Emilio Ocampo , "no se puede hacer" y que debería aplicarse de una manera diferente.

"Primero que nada, ojalá pudiésemos transmitir a las jóvenes generaciones lo que fue el 2001. No fue un crash del socialismo ni del populismo: es una falla en el sistema capitalista. Es la típica crisis deflacionista recesiva capitalista, es lo peor que hay", comenzó su análisis en C5N.

A continuación, destacó la importancia de definir qué es la dolarización. "Mucha gente cree que se dolariza el país y vas a ganar como en Estados Unidos. Otras personas dicen que si gano 100.000 pesos, voy a ganar 100.000 dólares. Esto no es así, no porque uno esté a favor o en contra. No se puede hacer", sentenció.

Qué significa dolarizar, según Maslatón

Maslatón explicó que una dolarización "significa que viene el gobierno y dice: 'Todos los pesos que ustedes tienen, los pesos físicos, no valen más. Los desmonetizo, les quito valor para cancelar obligaciones. Yo les voy a dar a cambio dólares'. O sea que tiene que aportar dólares", señaló.

Añadió que lo mismo sucedería con "todos los depósitos bancarios, los de las empresas, los particulares, las cajas de ahorro, las cuentas corrientes, los plazos fijos" en pesos, que serían reemplazados por dólares aportados por el gobierno. "Es mucha plata, esa plata no está", advirtió.

milei

"Y la pregunta es: ¿a qué tipo de cambio se dolariza? Milei venía diciendo que lo hacía a precio de mercado cuando valía 550 pesos. Son como 120.000 millones de dólares. Ahora puede ser un poquito menos porque subió el dólar", sostuvo.

Para Maslatón, esta dolarización "se puede hacer exclusivamente en dos extremos financieros". Uno es "una quiebra bancaria total, como en 2001 pero sin salvataje, o como en Ecuador. Entonces le decís a la gente: 'Vos perdiste todo. Yo te doy un poquito de dólares y con esto arrancamos de nuevo'. Y la otra posibilidad es la licuación hiperinflacionaria", remarcó.

Cuánto demoraría una dolarización, según Maslatón

Por otro lado, Maslatón rechazó las estimaciones de Milei que el proceso demandaría unos nueve meses: "No es así. Si quiere hacer eso, lo tiene que hacer de un día para el otro para que no se vean estos efectos devastadores en los mercados. Mientras funciona el mercado no se puede hacer".