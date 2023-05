Maslatón, sobre el acto en la Plaza de Mayo: "Esta es una fiesta de la militancia"

El analista financiero y panelista de Duro de Domar, Carlos Maslatón , ponderó "la fiesta de la militancia" en la Plaza de Mayo, en donde se aguarda por la palabra de Cristina Kirchner . A su vez, insistió con una candidatura de la vicepresidenta, ya que la justicia "no se van a animar a proscribirla" , pero "si no es ella, supongo que el peronismo va a encontrar la fórmula más adecuada" .

“Es un placer estar aquí en el Cabildo, el 25 de mayo cuántos aniversarios, primer gobierno patrio, asunción de Néstor, el 20 aniversario y una proclama general para que Cristina reconsidere su decisión de no jugar, hay mucha gente que tiene esa expectativa, yo siempre dije que era lo más conveniente y no tenía razón alguna para no presentarse”, expresó en diálogo con C5N.