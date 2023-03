Maslatón cruzó a Moritán tras proponer demoler el edificio de Desarrollo Social: "Sos panoligarca"

"Acabo de presentar un proyecto de ley para demoler el edificio de Desarrollo Social ubicado en la 9 de Julio. En lo que va del año hubo más de 600 piquetes y cortes en la CABA por culpa de Nación. Resuelvan sus conflictos en otro lado y no le jodan más la vida a los demás", publicó este miércoles el marido de pampita en su Twitter oficial.

Moritan

Ante la disparatada propuesta del legislador, hubo respuestas de referentes de todo el arco político. La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, dijo que Moritan logró "desbloquear un nivel superior de gorilismo".

Por su parte, Maslatón le explicó al legislador que el edificio no se puede demoler porque es una obra maestra del art déco. "Puede ser que vos no lo veas, porque tenés gusto de chalecito de country club y porque sos panoligarca, pero quedate con tu mundo horrible y no intentes destruir el arte urbano de la Capital", señaló el libertario en su Twitter.