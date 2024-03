Masiva protesta docente tras el rechazo a la propuesta salarial del Gobierno

Según se detalló en el comunicado del gremio, “invitarán a diputados nacionales que han presentado proyectos de Ley para financiar la educación pública”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/cteracta/status/1765348467583422962&partner=&hide_thread=false JORNADA NACIONAL DE PROTESTA DE CTERA EN TODO EL PAÍS. pic.twitter.com/yzjpXmLyDy — CTERA (@cteracta) March 6, 2024

“Cuando cobré me encontré que ya no tenía el pago del bono del incentivo que nos venían abonando y obviamente en la situación que estamos viviendo con el aumento de precios, no llegamos. El mes pasado, el gobernador Axel Kicillof nos pagó para que podamos llegar con el sueldo y hoy con la paritaria del 20% tampoco llegamos a lo que es poder comprar”, detalló la docente Valeria en diálogo con C5N en relación a la situación que están viviendo los profesionales en la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, una profesional de la educación de Córdoba consideró que la situación es “alarmante, ya que desde el mes pasado comenzó el corte del Fonid”. “La protesta no es solo una cuestión presupuestal por el cual se cortan un motón de fondos que tienen que ver con políticas educativas que el estado nacional tiene que hacerse cargo”, agregó.

Docentes rechazaron la propuesta salarial del Gobierno: habrá una reunión la próxima semana

Tras la reunión del pasado martes, CTERA informó que si bien el gobierno confirmó que empezará a girar los fondos para comedores escolares y copa de leche, para infraestructura escolar y para la jornada extendida, 5º hora y jornada completa, y el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, el gremio rechazó la oferta.

“La propuesta salarial ofrecida por el gobierno – $ 310.000 de piso – fue rechazada por CTERA por insuficiente. Se volvió a reclamar los fondos del FONID, sin los cuales no se puede discutir una propuesta salarial que mejore los haberes de las y los docentes de Argentina”, especificaron.

Con respecto a la propuesta de piso salarial, la Secretaria General de CTERA, Sonia Alesso, afirmó: “La propuesta que hace el Gobierno es una propuesta muy por debajo de las expectativas de los docentes, más en función de que la situación real que hoy tenemos es que los docentes de muchas provincias cobran menos”.

En la actualidad hay nueve proyectos de ley en la Cámara de Diputados de distintos legisladores de muy diversas bancadas, donde se plantea el envío de los fondos del FONID a las provincias. La reunión pasó a un cuarto intermedio para el martes próximo.