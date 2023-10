Martín Lousteau volvió a apuntar contra Mauricio Macri: "Dejó Juntos por el Cambio y fundó el macri-mileísmo"

“En la conferencia de prensa vi que todo lo que dijimos resulta que, por el capricho de un par de personas, no vale. Y todo lo que nos comprometimos a hacer si ganamos, pero también lo que nos comprometimos a pelear por ello si perdíamos, hay gente que piensa que no hay que hacerlo”, aseguró en La Nación + con Luis Novaresio.

“Me enteré en ese mismo momento. Hubo rumores en la mañana. Llamé y escribí a Patricia (Bullrich) y no me contestó. Hablé con Horacio (Rodríguez Larreta) que me dijo que sí, que iba a haber una conferencia de prensa en la que iban a hablar a título personal”, subrayó.

martin lousteau - presenta propuestas de salud.jpg

Lo consideró como “una estafa” y “una traición”. Para evidenciar su punto de vista tornó diferente la historia: “Si Horacio y Gerardo Morales se hubieran sentado y hubieran dicho ‘nosotros representamos 2,7 millones de votos y entonces nos vamos, por ejemplo, con Sergio Massa’. Todos hubieran dicho ‘se fueron de JxC’”.

Además, responsabilizó a Macri de la derrota de Bullrich en las generales: “Para que no le disputaran el liderazgo en PRO, tensionó mucho la primaria de un modo que a nuestro votante lo asustó y por eso a JxC no le fue bien. Se la pasó elogiando a Milei, inclusive el día de las PASO”.

Y advirtió que “si Jorge Macri se pronuncia a favor de Milei y repite eso institucionalmente en la ciudad, rompe Juntos por el Cambio en la ciudad”. En la misma línea, calificó a Milei de “demagogo extremista de derecha que niega cosas básicas y que no tiene conciencia de las cosas que dice”.

Por último, indicó que “por sus características psicológicas” tiene “muy poca resistencia a la frustración y cuando se frustra deriva en violento”.