Martin Lousteau: "Cuando no se le cobra impuestos a unos, se le cobra a otros"

El senador y presidente del radicalismo estuvo en el programa La Ley de la Selva con Alejandro Bercovich y agregó que el blanqueo que impulsa Milei “beneficia a los evasores recurrentes”, porque alguien que blanqueó en 2016, con el blanqueo de Mauricio Macri, decidió no pagar impuestos todos estos años y ahora se lo benficia con un uevo blanqueo, "el Gobierno decide no cobrarle simpuestos y cada vez que no se le cobra a algunos se le cobra a otros”., dijo. Y agregó: "Y ya sabemos quénes son esos otros".