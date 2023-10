Marra: "Bullrich y Schiaretti no son competitivos para la próxima elección presidencial"

El candidato a jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra , afirmó que los candidatos presidenciales Patricia Bullrich y Juan Schiaretti "no son competitivos" en las elecciones que se realizarán el próximo domingo y consideró que en noviembre habrá un balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa.

"Si tengo que opinar de Patricia Bullrich también tengo que opinar de los anuncios de Schiaretti y la verdad es que prefiero hablar de la pésima gestión del kirchnerismo y de nuestras propuestas que vienen a generar un cambio", chicaneó Marra en declaraciones en Radio Rivadavia al asegurar que tanto Juntos por el Cambio como Hacemos por nuestro País " no son competitivos" en las próximas elecciones.

En cuanto a su candidatura, el libertario aseguró que su objetivo en la Ciudad de Buenos Aires es entrar al balotaje y "dejar tercero al kirchnerismo".

"Veo encuestas que me ponen empatado con Leandro Santoro y el que salga segundo seguramente va a entrar al balotaje contra Jorge Macri. Mi objetivo es dejar tercero al kirchnerismo", afirmó.

En la entrevista, Marra se quejó por el cambio en las reglas electorales respecto de las PASO, dado que en las generales se votará con dos boletas en papel mientras que en las primeras se votó con la boleta electrónica y otra en papel en urnas diferenciadas para las categorías nacional y porteña.

En octubre, a la luz de la lentitud con que se desarrolló el proceso eleccionario en las PASO, la jueza en lo electoral María Romilda Servini determinó que habrá una sola urna donde cada elector depositará ambas boletas.

"Nuevamente han cambiado las reglas electorales en un período electoral. A mí me hubiera gustado tener en la boleta a Javier Milei. Esto de poner dos boletas en un mismo sobre mucha gente no lo sabe", señaló Marra.

"Hay una gravedad de Gobierno de la Ciudad que no está dando la información correcta. Me pareció muy grave lo que se hizo con la boleta única electrónica y esta medida que no vino a solucionar el problema", agregó.