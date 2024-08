"Maricón", "misógino" y "energúmeno": tenso cruce en la Comisión de Trabajo en Diputados

La fuerte réplica de Mario Manrique (Unión por la Patria), actual secretario adjunto de ese gremio, no se hizo esperar y expresó: "Iglesias, te voy a mirar a vos. La impunidad que vos creés que tenés no es tanta como creés. Esto no es una amenaza. Es un hecho. Maricón. Como dijo alguien, es muy difícil ver a un bruto hacerse inteligente. Yo no puedo permitir que semejante persona involucre a mi organización sindical en hechos tan aberrantes".

La situación escaló rápidamente y la diputada Strada también le apuntó a su colega del PRO: "Tener un energúmeno acá sentado que incita a la violencia les resta a todos. No podemos discutir de esta manera. Es un violento que cada vez que puede interviene con violencia y con mucha misoginia", indicó.

El escándalo terminó cuando Manrique se acercó cara a cara con Iglesias para comentarle: “Te voy a arrancar la cabeza”, le anunció. Como final del escándalo, Iglesias, en su cuenta de X (exTwitter), contó que presentará una denuncia penal contra su par de la bancada de Unión por la Patria: "Repita ante el juez lo que dijo, Manrique, si tiene lo que hace falta", escribió