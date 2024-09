Tensión en el Congreso: la Policía reprime a jubilados que protestan contra el veto de Javier Milei

La semana pasada, cuando se realizó una marcha similar, los jubilados fueron fuertemente reprimidos. Este miércoles nuevamente se desplegó un fuerte operativo policial que busca aplicar el operativo antipiquete.

"Este es un atropello a la gente. Es una vergüenza que estamos viviendo en esta Argentina grande y potente. Vengo a reclamar porque no me alcanza el sueldo de jubilada. ¿A usted le parece que nos pueden tratar de la forma que nos están tratando? Le pido al pueblo argentino que salga a la calle. Que no tenga miedo. Estoy acá sin miedo. No me interesa que me hayan echado gas lacrimógeno ni nada", expresó Carmen, jubilada de Boulogne.

"Voy a dar la vida si es preciso por todo lo que viene porque esto es una manipulación que están haciendo desde afuera y esta basura, que no tiene dignidad de nada. Milei ándate de la Argentina. El pueblo se va a cansar y va a salir. Le pido a todas las provincias que salgan a reclamar y hacerse oír. Estoy nerviosa porque he visto lo que han hecho. Me golpearon el brazo con los escudos", agregó la mujer.

"Estaba participando de la movilización pacíficamente y empezaron a reprimir. Son cobardes, golpean a los más viejitios. Buscan a quién golpear. Me buscó y me tiraron gas en la cara. Soy jubilado y no nos quieren dar un aumento de 17 lucas", agregó por su parte Francisco Bellomo.

"Estoy muy asustada. Me duele mucho la garganta y la nariz. No estaba haciendo nada. Estaba apoyada porque me dolían las piernas y estos hijos de puta sin más vinieron y me tiraron. No hacía nada", sumó Ester.

"Es injusto esto. ¿Por qué pasa esto? Yo vine a defender mi derecho y el de todos. Estábamos retrocediendo y nos empezaron a reprimir. A una señora la golpearon, es todo lo que llegué a ver porque me quemó la garganta, la nariz. Me salvó que tenía los anteojos puestos, si no me daba en los ojos", agregó.

Embed - Con GASES y PALOS, la POLICÍA volvió a reprimir a los JUBILADOS

El veto de Milei contra los jubilados

El veto presidencial dejó sin efecto la ley votada por amplia mayoría en ambas Cámaras legislativos que incluía un aumento del 8,1% a las jubilaciones desde abril, actualizaciones mensuales en base a la inflación, un aumento anual del 50% de la variación de la RIPTE por sobre la variación del IPC del año anterior, entre otros puntos que mejoran la situación de los jubilados.

Manuel Adorni: "No hay que tenerle miedo a la represión"

En la previa de la nueva marcha de los jubilados, el vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó la tarea de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y celebró la aplicación del Protocolo Antipiquetes.

"No hay que tenerle miedo a la represión", sostuvo en su habitual conferencia de prensa. Tras una consulta, el vocero leyó la definición de reprimir, y desmintió que haya habido protestas con violencia policial.

"No hay que tenerle miedo a la represión, hay que tenerle miedo a los que incumplen la ley. Se cumple con la ley y con todo lo que hay que hacer dentro del protocolo para mantener el orden. Podemos intentar que los que tirar piedras, empujan, golpean y roban se comporten un poco mejor", ironizó Adorni.

A la vez, en un claro respaldo a la ministra de Seguridad, el funcionario planteó: "Creo que lo que se está haciendo es mantener el orden dentro de la ley, cumpliendo con los protocolos y un trabajo hiper profesional no solo de la doctora Bullrich sino de su equipo de trabajo".

"Quien incumple la ley, las Fuerzas de Seguridad van a hacer todos para que eso deje de ocurrir y para, en todo caso, aprenderlos y que paguen por lo que hacen", afirmó, y continuó: "Estamos muy felices de poder transitar libremente por CABA y por otro montón de lugares sin piquetes".

Guillermo Francos: "La sanción de ley previsional no constituye un acto maduro y responsable"

En su presentación de informe de gestión en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó a la oposición por sancionar el proyecto de ley que modificó el régimen de movilidad previsional, y al respecto consideró que esa conducta "no constituye un acto maduro y responsable".

Así se expresó el ministro coordinador al brindar un informe de gestión en la Cámara de Diputados, luego de que la oposición manifestara su intención de revertir el veto presidencial de la iniciativa sobre los haberes jubilatorias.

"La sanción del proyecto de ley que establece modificaciones al régimen de movilidad previsional no constituye un acto maduro y responsable: se establecen gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria. Se trata de un gasto que, por su efecto acumulativo, se incrementaría año tras año, condenando al país a más emisión, deuda, inflación y pobreza", opinó.

Para el funcionario, "la administración de los recursos públicos debe llevarse a cabo de manera madura y responsable, alineada con los objetivos públicos y los principios de buena administración, evitando las ilusiones de mejoras sin fundamento".

"Esto se debe hacer con responsabilidad institucional, sin quebrar el equilibrio fiscal ni agravar la deteriorada situación del Sistema Integrado Previsional Argentino", enfatizó Francos.