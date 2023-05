Mano a mano con José "Pepe" Mujica: "Lo que haga o no haga Cristina Kirchner va a repercutir en la Argentina"

Consultado por la posibilidad de una presidencia de Javier Milei, el expresidente de Uruguay manifestó no saber lo que va a decir el pueblo argentino pero insistió en no creer esas "soluciones mágicas". Además, definió al sueño libertario como "un sueño grandioso de la humanidad que no merece ofenderse de la forma en que se esta ofendiendo". "La gente tiende a votar en contra de lo que hay, sin tener claro a favor de qué votan", añadió.

En tanto, comparó al actual avance de la ultraderecha con lo ocurrido en la década del 30 en Europa, cuando "una nación tan importante como Alemania se comió el verso del nazismo y fue lo que fue". "Esta película ya la hemos visto en la historia humana", comentó.

Por otra parte, Mujica indicó "no tener ni idea" de la decisión que vaya a tomar la vicepresidenta Cristina Kirchner respecto a ser candidata en las próximas elecciones, pero sostuvo que "lo que haga o no haga, va a repercutir" en el país. Además, agregó que "se nota que la están apretando y le están tirando toda la responsabilidad" a la referente del Frente de Todos porque "la ven como una tabla de salvación". Al mismo tiempo, remarcó que "tiene su carácter y su talento y su sentido de responsabilidad también".

En el aspecto económico, el expresidente se refirió a la importancia de la explotación del litio al sostener que "no hay en el mundo quien tenga esa reserva" y pidió "por favor" que los gobernantes "de derecha, izquierda, centro" se junten para defenderla. En ese sentido, destacó que "cualquier gobierno que venga" deberá entenderse y tener una política común con los países vecinos.

Mujica manifestó su confianza en el futuro de la Argentina y aseguró que "el pueblo argentino sale" aunque indicó no saber cuál será el costo que pagará por eso. "Sale porque su fuerza y su desgracia es la abundancia de recursos naturales", sostuvo.

En tanto, mencionó que "los argentinos no confían nada en su moneda" por lo que "resulta muy difícil trabajar así". Por eso, consideró crucial poder "arreglar" esa confianza, la cual no es un problema actual sino que está condicionada por la historia y señaló esto como un desafío para el futuro del país. "No crean en esa máquina de dolarizar porque esto se ensayó en Ecuador y ya vimos lo que pasó", recordó.