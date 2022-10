Manes advirtió que se sintió "agredido" por Macri y parte de la UCR

"Me sentí agredido en lo personal" , aseguró el legislador por la provincia de Buenos Aires en diálogo con Minuto Uno y dejó en claro que no se arrepiente de sus expresiones: "Lo que dije, lo ratifico. Fue una crítica de Gobierno, de gestión. También es un tema que critico a la dirigencia en general. Desde la democracia en general la Justicia está influida por el poder político".

Durante la entrevista con Gustavo Sylvestre, el neurólogo afirmó que no esperaba los reproches que le realizó una parte importante de la UCR: "Defendí al radicalismo y me pareció un poco injusto lo que dijeron. Hay un nuevo radicalismo, no quiere una sociedad de mercado, sino que el radicalismo moderno quiere una economía de mercado. Ese es el debate. Intenté defenderlo y me sorprendió el comunicado".

"Mucha gente dijo cosas más fuertes que yo, pero fui castigado en una reacción desmedida", remarcó acerca de las consecuencias de sus dichos. Sin embargo, dejó en claro que es "un radical con vocación de poder" y que se encuentra en un camino en el que "la gran noticia es que el radicalismo volvió a tener poder y no va a querer negociar las vicepresidencias y las vicegobernaciones".

"Definir una candidatura a Presidente"

"No alcanza con el radicalismo, hay que convocar a una nueva mayoría y tener una mayoría legislativa para transformar al país", describió acerca de su visión de cara a las elecciones 2023. Además, detalló que la UCR deberá "definir en nuestro espacio una candidatura a presidente que compita en las PASO contra el candidato del PRO. Hay varios como Alfredo Cornejo que tiene experiencia de gestión, el gobernador Morales en Jujuy".

"Prefiero que gane Lula"

El dirigente radical no titubeó al momento de elegir que prefiere una victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje de Brasil, que se realizará el domingo 30: "Prefiero que gane Lula. A mí no me gusta el discurso de Trump, de Bolsonaro, de Meloni en Italia. Estoy muy preocupado por ese discurso violento".