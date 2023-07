Malena Galmarini recibió el apoyo de los sindicatos: "Vamos a lograr el Tigre y la Argentina que queremos"

WhatsApp Image 2023-07-29 at 16.41.43.jpeg

Junto a el Secretario General de UOCRA Zona Norte, Osvaldo Rodríguez; el referente histórico del PJ, Fernando Galmarini; Andrés Miño, secretario general camioneros zona norte, Emiliano Gallo, secretario general de la uom zona norte, la precandidata se mostró emocionada por el encuentro con los sindicatos a quienes reconoció como parte de su familia y de su infancia.

El Secretario de Acción Social de la CGT y Secretario General del Sindicato SGBATOS, José Luis Lingeri, también hizo llegar su apoyo a la presidenta de Aysa para las PASO del 13 de agosto.

En cuanto a las próximas elecciones, la aspirante a intendenta de Tigre declaró: "No hay ninguna posibilidad de que aquellos que están enfrente del pueblo, puedan hacer que baje la inflación y que suban los salarios. Estamos en los barrios acompañando y sabemos qué debemos hacer".

También resaltó la capacidad de gestión del actual Ministro de Economía y precandidato a presidente, Sergio Massa: "Yo no tengo ninguna duda de que es un hombre que pone el cuerpo todo el día y todos los días. Es un pibe criado en una obra, con la UOCRA, que trabaja con toda la CGT; y que va a ser el mejor presidente de los últimos años".

En torno a la situación que atraviesa Tigre, sostuvo: "Hemos trabajado durante mucho tiempo para que Tigre sea el mejor municipio, pero ya no es el que era ni con Ubieto ni con Massa". Y aseguró "el distrito necesita volver a ponerse de pie porque cada uno de los barrios dónde viven nuestros compañeros y compañeras son olvidados. No solo porque no los visitan, básicamente porque no los acompañan".

"Sabemos que cuando nos muestran espejitos de colores, atrás hay otra cosa. Cuando nos hablan de hospitales que después no van a tener ni médicos ni enfermeros, lo que están haciendo es un negocio" sentenció Galmarini en torno a la actual gestión del ejecutivo municipal.

"Nosotros no queremos negocios ni negociados, queremos derechos para nuestros trabajadores y vecinos. Eso es lo que vamos a hacer a partir del 10 de diciembre en nuestro querido Tigre para defender los derechos que hemos conquistado y conquistar los que todavía nos faltan. Con la unidad de los trabajadores, los sindicatos y el Estado vamos a lograr el Tigre y la Argentina que queremos" concluyói.

Por su parte, el secretario de la UOCRA, Gerardo Martínez, aseguró su apoyo a la precandidatura presidencial de Sergio Massa: "Nosotros lo elegimos para que sea el presidente de la Nación porque queremos un Estado virtuoso, que marque el sendero del crecimiento, de la inversión, de la producción y del trabajo; y eso solo lo va a garantizar nuestro candidato a presidente Sergio Massa".

Para finalizar cerró su intervención con una expresión de apoyo a Galmarini: "Aquí estamos los trabajadores y trabajadoras firmes junto a vos, Malena".

También participaron del encuentro el Director Gral Administrativo de Aysa, Patricio Dangelo; el Delegado Regional de Trabajo de la PBA, Juan Reboredo; Marcelo Mingiore secretario de organización de Sgbatos, Fernando Ruarte secretario general Setia zona norte, el precandidato a concejal de Tigre, Lázaro Flores junto a otros referentes gremiales; concejales; precandidatos y dirigentes de Tigre.