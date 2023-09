Macri increpó a un periodista que le preguntó por la deuda con el FMI: "No te puedo educar"

No obstante, el expresidente lo interrumpió y lo cuestionó. "No, estás muy mal informado. No te puedo educar en una conferencia de prensa, así que no puedo hacer nada", expresó.

Tras el hecho, mientras Macri se retiraba del lugar, hubo forcejeos entre el personal de seguridad y el periodista, que se desempeña en Radio Comunitaria la Ronda de Colonia Caroya.

Así, el expresidente hizo alusión al crédito otorgado por el FMI, que se acordó el 20 de junio de 2018. "El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un acuerdo a favor de Argentina en el marco de un Acuerdo Stand-By de tres años por u$s50.000 millones (equivalente a DEG 35.379 millones, o alrededor de 1.110% de la cuota de Argentina en el FMI)", había informado el Fondo en aquel entonces.