Lourdes Arrieta y el "brazo armado" de La Libertad Avanza: "El mensaje de odio que expresan puede en algún momento pasar a la acción"

"Eso es lo que a mi me preocupa, que ese odio que ellos expresan lo terminen volcando y haciendo daño a aquellos que piensen distinto. Asusta, da miedo", reconoció la diputada.

Arrieta apuntó directamente contra los "haters" de La Libertad Avanza, a quienes acusó de hostigamiento y persecución. "Son machitos en redes sociales que no son capaces de venir y decirme las cosas en la cara. Me encantaría que eso pase. Tienen las puertas del Congreso abiertas", os desafió Arrieta.

También disparó contra la diputada Lilia Lemoine. "Algunos de mis excompañeros de bloque bajan la cabeza, se hacen los tontos, no tienen la valentía de encararme. Lilia Lemoine agacha la cabeza cada vez que me ve. No tiene cara", afirmó Arrieta.