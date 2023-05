Los videos de la AGN que explican el "escandaloso" acuerdo del FMI con Mauricio Macri

Son dos piezas de cinco y dos minutos respectivamente, en las que se resume el informe completo de la AGN. Entras las irregularidades, se destaca que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, uno de los firmantes del acuerdo, no tenía facultades para gestionar ni autorizar la deuda pública; que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no cumplió con la Ley de Administración Financiera, que en su artículo 61 le exige emitir un dictamen sobre el impacto de la operación en el balance de pagos en caso de endeudamiento externo; y que no se cumplió con la norma que exige que los préstamos multilaterales se aprueban por decreto, ya que nunca pasó por el Congreso de la Nación.