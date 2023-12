"Los trenes no se venden", el cántico de trabajadores y pasajeros en Constitución

Trabajadores ferroviarios y pasajeros se pronunciaron en el hall central de la estación Constitución en contra de la privatización propuesta por el presidente Javier Milei al cántico de " los trenes no se venden ". Distintos usuarios que salían de usar el servicio y pasaban por ahí apoyaron el reclamo y se sumaron a la protesta.

En virtud de ello, trabajadores de Trenes Argentinos se manifestaron en una de las estaciones cabecera de la Línea Roca. "No se venden, los trenes no se venden, los trenes no se venden", se escucho durante varios minutos de la jornada.

El hecho quedó registrado y fue replicado en redes sociales por varios pasajeros que salían de las formaciones.

Privatizaciones: cuáles son las empresas del Estado que pasarán a ser sociedades anónimas

En el DNU publicado por Milei, además de la derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas y del régimen de sociedades del Estado, también se menciona la "transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización".

De esta manera, las empresas que sufrirían modificaciones y podrán ser privatizadas, tal como ocurrió en la década del 90 bajo el gobierno de Carlos Menem, se incluyen:

Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (A.dI.F.S.E.), Administración General de Puertos S.E. (A.G.P.S.E.), Aerolíneas Argentinas S.A., Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA S.A.), Belgrano Cargas y Logística S.A., Casa de Moneda S.E., Contenidos Públicos S.E., Construcción de Viviendas para la Armada Argentina (COVIARA), Corredores Viales S.A, Correo Oficial de la República Argentina S.A., Desarrollo de Capital Humanos Ferroviarios S.A.P.E.M., Dioxitek S.A., EDUC.AR. S.E., Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E., Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT), Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A. (FAdeA), Fabricaciones Militares S.E., Ferrocarriles Argentinos S.E., Integración Energética Argentina S.A. (IEASA), Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A., Intercargo S.A.C., Nucleoeléctrica Argentina S.A., Operadora Ferroviaria S.E. (SOF S.E.), Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A., Polo Tecnológico Constituyentes S.A., Radio y Televisión Argentina S.E., Radio Universidad Nacional del Litoral S.A., Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba S.A., Talleres Navales Dársena Norte Sociedad Anónima Comercial Industrial y Naviera (TANDANOR S.A.C.I. y N.), TELAM S.E., Vehículo Espacial Nueva Generación Sociedad Anónima. (VENG S.A.), Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) y Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT).

También aparecen algunos entes tales como Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Comisión Nacional Antidopaje (CNAD), Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Instituto Nacional de la Música (INAMU), Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP) y la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina (SBPFA). Por último, las obras sociales estatales Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y Dirección de Obra Social del Servicio Penitenciario Federal (OSSPF).