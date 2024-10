Estela de Carlotto, sobre la relación entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof: "No hablan entre ellos"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/refm1073/status/1849409945264873582?s=48&partner=&hide_thread=false El encuentro entre Cristina y Axel en medio de la interna: así lo vivió Estela de Carlotto



"Una frialdad bárbara, se notaba. No hablaban entre ellos", detalló Estela de Carlotto en diálogo con el periodista Lautaro Maislín en el programa RE. Aunque celebró el reencuentro entre ambos dirigentes, aclaró que "no se hablaron" durante lo que duró el evento.

Al igual que Ricardo Quintela, Gobernador de La Rioja, la expresidenta definió a los integrantes de la lista Primero la Patria para competir en la interna del Partido Justicialista. El legislador José Mayans ocupa la vicepresidencia 1º, seguido de Lucía Corpacci, Germán Martínez, Mariel Fernández y Ricardo Pignanelli.

Mientras que Axel Kicillof, durante el Día de la Lealtad, aclaró que "no me interesa disputar ninguna interna", y durante su discurso remarcó que "Quintela no es mi candidato, es un gobernador y un dirigente que viene enfrentando, con un coraje que no abunda, las políticas de Milei desde una provincia alejada de los medios y las redes porteñas".

Cristina Kirchner: "No vamos a permitir que nos roben el futuro"

La expresidenta Cristina Kirchner lanzó este miércoles una advertencia al Gobierno, al señalar que el movimiento peronista no va a permitir que sigan avanzando aquellos que pretenden "robarnos el futuro". "Los que quieren que nos olvidemos de lo que pasó, o de lo que hicimos, es porque nos quieren joder en el presente y robarnos el futuro. No lo vamos a permitir", aseguró Cristina frente a un auditorio colmado que no dejó de ovacionarla.

La flamante candidata a presidir el Partido Justicialista nacional siguió todo el acto desde la primera fila. Al terminar el evento, fue invitada a subir al escenario y se le cedió el micrófono para que pronuncie unas palabras. Al principio se negó, pero finalmente terminó aceptando y en su breve discurso recordó a Néstor Kirchner.

"Cuando los veo a muchos de ustedes me acuerdo de nuestros años de estudiantes, también de las cosas que nos pasaron aquí, en mi ciudad, La Plata. Y cuando veo a estas mujeres, a los nietos, lo estoy viendo a él en cada uno de ustedes. Es una inmensa alegría, porque Estela tiene razón. A la vida hay que celebrarla con alegría y tener memoria", agregó Cristina.