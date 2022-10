Longobardi le tendió una trampa Kelly Olmos y la ministra de Trabajo no se dio cuenta.

El periodista Marcelo Longobardi le tendió una trampa a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos , en medio de una entrevista radial. Le consultó sobre la actualidad argentina basado en datos de un economista ficticio y, como la funcionaria no se dio cuenta, cayó en la trampa.

“Un amigo economista me informa que no llegamos a 90.000 millones”, le dijo el periodista de CNN Radio, a lo que le respondió la ministra: “Va a ver que lo vamos a superar. Usted me habla de un economista anónimo, yo le pongo con nombre y apellido que vamos a superar los 90.000, que vamos a acercarnos a los 100.000 millones de dólares”.