"Lo que nos están haciendo es perverso", advirtieron jubilados frente al veto de Milei

Eduardo, de la comisión de jubilados de la Asamblea de Morón, y relató que fueron víctimas de la represión de este miércoles frente al Congreso: "Todavía tenemos al compañero con la remera manchada por la Policía Federal", apuntaron. En este sentido reflexionaron que "desde diciembre estamos peleando por nuestros derechos y esta provocación no es nada improvisada".

Otro de los entrevistados que tiene actualmente 66 años se jubiló como empleado de comercio después de 26 años de trabajo. Hoy tiene 66. "Nosotros somos una generación que lo pasó cuatro veces a ésto. Nosotros somos los jubilados que hicimos el país. Es indignante que un presidente nos trate de viejos meados... pero tenemos dignidad", detalló Tava.

A su turno, Guillermo Romero, de la Asamblea de vecinos de Morón, un exempleado fabril remarcó "me banqué la triple A y me voy a bancar a Milei. Tengo vecinos que cobran la mínima y que no les alcanza para vivir".

Aseguraron sobre el libertario: "Quiere que la gente no viva, que sobreviva y que seamos mulos, a la vez que llamaron a acompañarlos en una manifestación masiva", sobre la continuidad de su plan de lucha.