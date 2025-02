Llamaron a declarar al empresario que denunció el presunto pago de coimas al entorno de Javier Milei por u$s5 millones

“Más de una semana antes, había comenzado a recibir mensajes de amigos sobre un rumor de que se estaba creando una moneda meme centrada en Milei. Al principio, pregunté a algunas personas asociadas con el gobierno, quienes confirmaron que no estaba sucediendo nada de eso. Relajado, les dije a mis amigos que no era real”, se pueden leer en una serie de chats revelados por Casares.

Luego agregó que desde el gobierno argentino le confirmaron que le habían propuesto el lanzamiento de un token que se iba a llamar $afuera que tenía como objetivo recaudar fondos para financiar "la batalla cultural", pero dicha iniciativa no prosperó.

Casares aseguró que siguió con sus consultas y ahí le confirmaron que una persona cercana a Milei habría cobrado una coima para impulsar la criptomoneda $LIBRA. “Me dijeron que alguien cercano a Milei había recibido un soborno de u$s5 millones para ponerlo frente a él. Para ser claros, esto no significa que Milei recibió dinero, sino que alguien cercano a él había recibido dinero para facilitar que Milei promocionara el token. La naturaleza de alto nivel de esta persona y la calidad de la fuente (aunque no puedo verificarlo por completo para que quede claro) me preocuparon mucho y me hicieron presionar más”, narró.

¿Qué es $LIBRA? El token que promocionó Javier Milei y sorprendió al mundo cripto

El presidente Javier Milei sorprendió este viernes al publicar un mensaje en sus redes sociales, promocionando una criptomoneda llamada $LIBRA, un token que enseguida registró una suba inédita en su cotización. Desde el mundo cripto encendieron las alarmas sobre una posible estafa de un lanzamiento que sorprendió a propios y extraños.

La moneda es un token llamado Libra (LIBRA), de la red Solana. En las páginas especializadas en cripto ya la catalogaron como una "shitcoin", un término que se refiere a las criptomonedas "inútiles" que existen en el mercado. Tras el anuncio, la cripto alcanzó un pico de u$s4,978, para luego desplomarse a u$s0,99159 en pocas horas. La memecoin se desplomó un 80% en 1 hora, cayendo por debajo de los mil millones de dólares.

Según el ecosistema cripto, el jefe de Estado lanzó una shitcoin o memecoin, una criptomoneda de bajo valor que a menudo carecen de un propósito claro o un uso significativo. A diferencia de Bitcoin y Ethereum, que tienen casos de uso bien definidos, las shitcoins suelen nacer en un intento de capitalizar el éxito de estas monedas principales.

Estas criptomonedas frecuentemente tienen ciclos de vida cortos, debido a la falta de desarrollo continuo y una comunidad sólida. Esto hace que su valor sea extremadamente volátil y poco fiable, atrayendo, con frecuencia, a inversores desprevenidos que buscan obtener ganancias rápidas.

El mandatario, de esta manera, también emuló así al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el 18 de enero lanzó su propia criptomoneda bautizada con su nombre, y en pocas horas llevó a la capitalización total de unidades en circulación a u$s6.000 millones.

Noticia en desarrollo.-