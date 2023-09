Lewandowski, sobre el narcotráfico: "Más que la ruta de la droga hay que seguir la ruta del dinero"

"Estoy dispuesto a asumir el compromiso (...) El narcotráfico, no solo ocurre en Rosario, sino en todo el país. Por eso pienso que más que la ruta de la droga hay que seguir la ruta del dinero. ¡Hay que profundizarlo! Lo que está pasando en Rosario es que se agrega un hecho de violencia que no se da en ninguna parte. Propongo que haya mayor control de armas y balas", aseguró el senador santafesino.

Durante la entrevista en El Diario con Daniela Ballester, Lewandowski aclaró que "el tema de narcotráfico y violencia está focalizado en el Gran Rosario, donde estamos viviendo es lo más grave". Ante este escenario de seguridad, que angustia y preocupa a los vecinos, propuso más presencia de seguridad: "Necesitamos una fuerte intervención en el territorio, no solo de la Policía sino de las fuerzas federales para pacificar las zonas".

No estamos bien, y no se ha resuelto el problema, pero no viene de ahora, sino de un proceso largo

El candidato peronista, que recibió el 17,9% de los votos en las PASO y ganó la interna, apuntó contra Maximiliano Pullaro, postulante de Unidos para Cambiar Santa Fe: "Quien hoy se ofrece para solucionar el mayor problema que tiene Santa Fe, que es la seguridad, estuvo cuatro años de ministro y poco ha dejado de solución, sino que ha sido parte del problema".

En la misma línea, se enfocó en la gestión de Pullaro a cargo de la seguridad de la provincia de Santa Fe durante la gestión de Miguel Lifschitz: "Hubo protección a un comisario y era la mano derecha en Drogas y terminó preso cumpliendo una condena de 10 años. Además, se mostró cómo se arreglaban los concursos de los comisarios".

"Sergio Massa va a ganar en octubre"

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, generó una polémica al asegurar que en un hipotético balotaje entre el libertario Javier Milei y la candidata Patricia Bullrich elegiría al postulante de La Libertad Avanza. Luego, aclaró que para él, el ministro de Economía, Sergio Massa, será el ganador de las elecciones. Consultado en C5N por esta cuestión, Marcelo Lewandowski sentó una postura diferente.

"Salí a marcar mi posición. Cuando uno está en una disputa, no entra un pensamiento negativo cuando uno va a un objetivo. No pienso en otra cosa que ganar el domingo y que Sergio Massa va a ganar en octubre. Esta propuesta si Milei o Bullrich, ese escenario no va a existir. Juego a ganar siempre", remarcó el senador peronista.