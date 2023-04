Leandro Santoro: "La decisión de Alberto fortalece la posición de negociación de Massa frente al FMI"

Leandro Santoro habló tras la decisión de Alberto Fernández al no buscar la reelección y aseguró que "fortalece la posición de negociación de Massa con el FMI" . El diputado nacional del Frente de Todos (FDT) explicó que "cuando hay menos ruido interno, los negociadores tienen más capacidad y poder político ". Además, pidió por mantener la unidad dentro del partido para poder salir de la crisis.

Después que Alberto anunciara que no participará en las próximas elecciones, el diputado del Frente de Todos aseguró que "no lo sorprendió" la decisión.

"Alberto ya lo había dicho, primero que su gobierno tenía un tinte de transición, segundo que después de la pandemia casi todos los oficialismos habían salidos muy golpeados en cuestión de imagen pública y que él iba a garantizar que el FDT esté competitivo frente a las elecciones de este año, apoyando al candidato", detalló Leandro Santoro.

En este sentido, Santoro expresó que "lo más importante es tener en claro el programa político para llevar adelante, la gente no creo que esté buscando salvadores, creo que la gente lo que busca son soluciones a los problemas de la vida cotidiana".

Además, el diputado animó a que el FDT discuta una propuesta que involucre a la sociedad y que se selecciones el candidato o candidata que tenga las mejores condiciones para representar ese conjunto de ideas en una elección.

Aníbal Fernández asegura que Alberto "está democratizando el Frente de Todos"

Luego de la confirmación de Alberto Fernández de no presentarse en la reelección, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, aseguró que avala la decisión ya que se trata de una “democratización del frente”.

“Siempre ha sido un presidente de tiempo completos, no tiene horas, no tiene descansos, no tienen situaciones que lo hagan minimizar la situación”, expresó en modo halago por el tiempo de trabajo de Alberto.

Consideró que no tuvo una tarea fácil por lo que implicó “fumarse de los cuatro años de Macri es una vaca en brazos. Créditos impagables de todos los bancos, tener que recurrir al Fondo Monetario y hay que resolver eso. Sumado a la pandemia, la guerra y sumado a la sequía que impacta en los precios, en las reservas y en la moneda”.

Espera que pueda “conseguirse un candidato que reúna las condiciones mínimas indispensables para dar esa pelea y que pueda cumplir con esa discusión de quién va ser la próxima o el próximo presidente en diciembre”.

Consideró que lo que está haciendo el Presidente es democratizar el frente y no quiere hablar de nombres porque “es temerario”.