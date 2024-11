Las mentiras de Javier Milei en el debate presidencial, previo al balotaje con Sergio Massa

El libertario se presentó como un "especialista en temas de crecimiento económico con y sin dinero" y prometió crear puestos de trabajo, terminar con la pobreza y no aumentar las tarifas hasta que mejoren los salarios y las jubilaciones, entre otros compromisos aún incumplidos.

Este 12 de noviembre se cumple un año del debate presidencial entre Javier Milei y Sergio Massa de cara al balotaje del 19 de noviembre, en el que el economista libertario terminó convirtiéndose en presidente electo. Esa noche, ante millones de espectadores, el actual mandatario realizó una serie propuestas de campaña que aún no fueron cumplidas, mientras que variables económicas que prometió mejorar en su primer año de gestión experimentaron un brutal retroceso en sus primeros 11 meses de gobierno.

En aquella oportunidad, Milei se presentó como un "especialista en temas de crecimiento económico con y sin dinero" y prometió crear puestos de trabajo, terminar con la pobreza y la indigencia, y no aumentar las tarifas hasta que mejoren los salarios y las jubilaciones. También aseguró que iba a cerrar el Banco Central y dolarizar la economía, entre otros compromisos aún incumplidos.

Una por una, todas las mentiras y promesas incumplidas de Javier Milei

Milei prometió hacer crecer la economía, crear puestos de trabajo y terminar con la pobreza

En su minuto de presentación, Milei se presentó como un "especialista en temas de crecimiento económico con y sin dinero" y afirmó saber cómo hacer crecer la economía y crear puestos de trabajo con buenas remuneraciones, cómo terminar con la pobreza y la indigencia y, sobre todas las cosas, cómo exterminar con "el cáncer" de la inflación.

Pobreza e indigencia

A un año de esas afirmación, nada de lo que dijo el mandatario se cumplió. En el primer semestre de gobierno libertario la pobreza trepó al 52,9% afectando a casi 25 millones de personas. En tanto, la indigencia subió a 18,1%, alcanzando a 5,4 millones, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La medición de enero a junio de 2024 arrojó la cifra más alta desde el 2004, cuando la pobreza alcanzó los 47,8% tras la crisis que estalló en 2001. Así, durante el gobierno de Milei la pobreza subió más de 10 puntos porcentuales mientras que la indigencia trepó cerca de 7 puntos: en diciembre del 2023, la pobreza alcanzaba al 41,7% de la población mientras que la indigencia al 11,9%.

Puestos de trabajo y salarios

En cuanto a puestos de trabajo, un informe del Centro de Economía Política (CEPA) reveló en octubre que durante los primeros 7 meses de la presidencia de Milei se perdieron 260.169 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, mientras que el Indec informó que entre diciembre y septiembre del 2024 el gobierno despidió a más 33 mil trabajadores del sector público.

Los salarios también experimentaron una brutal caída en la primera mitad del año. Un informe de Argendata - Fundar los únicos trabajadores que le ganaron a la inflación fueron los del sector del petróleo, minería y pesca mientras que los salarios de los demás rubros se desplomaron. Los médicos, maestros y trabajadores públicos tuvieron una pérdida salarial cercana al 25%, los trabajadores de la construcción, turismo y gastronomía perdieron cerca de un 20%, mientras que trabajadores del transporte tuvieron una caída cercana al 15% y los de comercio un 10%.

Salarios

Inflación

La decisión que tomó el Gobierno de devaluar la moneda en más de un 50% generó un fuerte salto inflacionario en los primeros meses de gestión. En diciembre el Índice de Precios al Consumidor trepó al 25,5%, casi el doble del mes anterior que había sido de 12,8%,

En enero el IPC fue de 20,6% y en febrero 13,2%. Si bien Milei prometió terminar con la inflación y en los últimos meses hubo una desaceleración en el índice aún no pudo romper la barrera de los 3,5%. En octubre la inflación acumulada fue del 120,0 y la interanual 142,7.

Caída de la economía

Milei tampoco pudo hacer crecer la economía durante el 2024. En los primeros 6 meses del año el Producto Bruto Interno registró una caída del 3,4% mientras que el Fondo Monetario Internacional estimó que a lo largo del año la caída será del 3,5%.

En los primeros nueve meses del año y en la comparación con el período enero septiembre del año pasado la actividad industria acumuló una caída de 10.3%, reflejó la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, mientras que las pymes registraron acumularon una retracción de 15,1%, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

El consumo también se desplomó. Según el Banco Provincia, el índice registró en septiembre una caída de 20,3% en relación con el mismo mes de 2023, mientras que la retracción acumulada entre enero y septiembre alcanzó el 22,3%. "Es la mayor caída registrada desde 2016, el primer año del cual se tienen datos para elaborar el relevamiento. Supera incluso a la producida durante la pandemia de Covid-19 en 2020", señalaron.

Milei aseguró que no iba a aumentar las tarifas hasta que "la economía se mejore"

En otro pasaje del debate, al economista libertario se lo vio desencajado ante la acusación de Massa de que su gobierno pondría fin a los subsidios y aumentaría las tarifas. "Son unos mentirosos por engañar a la gente. No vamos a tocar las tarifas porque antes vamos a permitir que la economía se recupere. Cuando se recupere la economía la va a poder pagar esas tarifas", aseguró Milei acusando a su contrincante de impulsar una campaña del miedo.

Según precisó el economista el economista Pablo Ferrari a Ámbito, de diciembre a octubre los salarios del sector privado, públicos y no registrados perdieron en promedio un 10,7% en términos de poder adquisitivo mientras que los servicios tuvieron fuertes aumentos en los primeros 10 meses del 2024: la luz subió un 520%, el gas un 630%, el agua un 289%, el boleto de colectivo un 600%, el tren un 1.088%, y el subte un 960%.

Además la desregulación económica permitió un 415% de aumento en el servicio de internet y cable, un 30% en telefonía celular, un 180% en medicina prepaga, un 237% en nafta, un 403% en peajes y un 153% en seguros.

Niños y jubilados

Milei aseguró que no iba a ajustar el sistema previsional sino que se comprometió a "ordenarlo sin vulnerar derechos". No obstante, el CEPA demostró que casi un tercio del ajuste de Milei recayó sobre los jubilados. “En el período enero-julio de 2024, el 27,7% del ajuste del gasto del Estado estuvo explicado por la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones”, indicaron en un informe.

Según datos del Indec, con la inflación y el congelamiento de las jubilaciones, el gobierno libertario duplicó el número de jubilados pobres y se triplicó el de indigentes. En la actualidad, el 35,7 por ciento de los jubilados viven en la pobreza y el 6,6% en la indigencia, mientras que hace un año atrás los jubilados pobres eran 17,9% y los indigentes un 1,8%.

En el debate, Milei también afirmó que para su partido la cuestión de la alimentación y el cuidado de los niños era muy importante. "Hay que sacar a los chicos de la pobreza. A los chicos no les alcanza para alimentarse, hay que resolver esa parte del capital humano, porque si no se alimentan no pueden estudiar y mucho menos trabajar", manifestó.

A pesar de sus afirmaciones, una de las primeras decisiones que tomó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue dejar de enviar comida a los distintos comedores del país, situación por la cual fue denunciada cuando se descubrió que el Gobierno tenía almacenados 5 mil toneladas de alimentos en galpones.

Además, en agosto UNICEF Argentina informó que en el país un millón de chicos se van a dormir sin cenar en la Argentina, 7 millones viven en la pobreza monetaria y unos 10 millones consumen menos carne y lácteos en comparación con el año pasado.

SALUD Y EDUCACIÓN

Respecto a la salud y la educación, Milei manifestó: "La salud y la educación van a seguir siendo públicas. Para nosotros son sumamente importantes, a punto tal que hemos diseñado algo revolucionario que es la idea del ministerio de Capital Humano". Además afirmó que en el corto plazo no iban a arancelar las universidades pero advirtió que a largo plazo "se le van a dar recursos a la gente para que puedan elegir la institución a la que pueden asistir".

La supuesta "importancia" que el economista dijo darle a la salud y la educación no se vio reflejada en los presupuestos que congeló comprometiendo su funcionamiento. A lo largo del año hubo dos marchas federales universitarias en reclamo de un aumento de financiamiento y se realizaron distintos paros y medidas de fuerza contra el ajuste. En la actualidad, distintas universidades se encuentran tomadas ante dicha situación. Misma situación atraviesan los hospitales públicos del país en reclamo de aumentos salariales, mayor presupuesto e insumos para su normal funcionamiento.

Cerrar el Banco Central y dolarizar la economía

En el debate, Milei volvió a prometer cerrar el Banco Central al señalarlo como "el origen de la inflación que es la forma con la que los políticos nos roban" y afirmó que iba a dolarizar la economía. Por el momento ninguna de las dos cosas sucedieron pero el Presidente sigue sosteniendo que avanzará en ambos objetivos.

"Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre"

"Es imposible cambiar la realidad haciendo las mismas cosas porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre", expresó Milei en el debate. Sin embargo, ni bien asumió nombró a Patricia Bullrich, quien fue funcionaria de Mauricio Macri y Fernando de la Rúa, como ministra de Seguridad; a Luis Caputo, funcionario del macrismo, como ministro de Economía y a Guillermo Francos, quien fue representante Banco Interamericano de Desarrollo en la presidencia de Alberto Fernández, como ministro del Interior y luego como jefe de Gabinete.

Luego sumó a Daniel Scioli, exvicepresidente, exgobernador bonaerense, excandidato a presidente y exembajador de Brasil de distintos gobiernos peronistas, como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes; y a Federico Sturzenegger, exfuncionario de Macri, de la Rúa y Carlos Menem como ministro de Desregulación y Transformación. Además, en las distintos ministerios hay funcionarios que estuvieron en el gobierno del Frente de Todos o de Cambiemos.

Villarruel a cargo de Defensa y Seguridad

Durante la campaña era un hecho que Victoria Villarruel iba a tener bajo su ala los ministerios de Seguridad y Defensa. En el debate, Milei alimentó esta idea. "Mi compañera Victoria Villarruel es especialista en temas de seguridad y defensa. Por lo tanto somos la fórmula ideal para terminar con los temas que hoy aquejan a la Argentina que tienen que ver con el estancamiento, con la inflación y la inseguridad", indicó.

Finalmente luego de las elecciones generales, Milei alcanzó un acuerdo con Bullrich y a cambio de su apoyo en el balotaje le cedió Seguridad para ella y Defensa para su compañero de fórmula Luis Petri. Desde el entorno de la vicepresidenta aseguran que esa decisión que tomó el mandatario es uno de los principales motivos del distanciamiento entre el presidente y su vice.

MALVINAS

En el debate, Massa criticó a Milei por admirar la exprimera ministra de Reino Unido Margaret Thatcher y el libertario, lejos de arrepentirse, sostuvo que fue una de las "grandes líderes de la historia de la humanidad".

A pesar de eso, consideró que las Malvinas son argentinas, recordó que Villarruel es hija de un "héroe" de Malvinas y prometió votar todas las instancias diplomáticas "para que las islas vuelvan a ser argentinas". Sin embargo, su gobierno favoreció la posición de Inglaterra sobre las islas.

Antes de ser despedida, la excanciller Diana Mondino acordó con su colega británico David Lammy reponer el Foradori-Duncan, que consolida la explotación del país europeo de los recursos naturales, facilita su comunicación con las islas y desoye el mandato constitucional de propugnar su recuperación. Esa decisión generó un fuerte cruce entre Villarruel y Milei.