Las internas en las dos coaliciones adelantan 2023

El recambio de los ministros de Desarrollo social, Trabajo y Mujeres, Género y Diversidad generó no pocas críticas contra el presidente. El hecho de que la decisión de los reemplazos haya sido tomada en relativa soledad por Alberto Fernández no pudo ser ocultado ni siquiera por el auspicioso hecho de que más mujeres integren hoy el Gabinete nacional o el masivo acto que acompañó su jura. Desde ya que no es sólo la elección unilateral lo que molestó. Kelly Olmos fue recibida con cierta frialdad por el sindicalismo e incluso con críticas en los sectores más combativos. Su falta de expertise en el área y su pasado en el menemismo fueron sólo un par de los elementos que se señalaron.