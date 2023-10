Las confesiones de Lilia Lemoine, la madrina de la Comic Con que fue novia de Milei y es empleada de la Legislatura

"Hice tantas cosas: fiestas callejeras, empecé a festejar Halloween de manera masiva, presenté gente, empecé movimientos, hice militancia digital", contó sobre su vida durante la nota. "El cosplay es lo más progre y abierto que puede haber. Mi primer cosplay fue vestida de nene, yo me fajaba de chica. Yo soy un chico trans gay, siempre lo digo. Mi apertura mental es 180°", se definió.

En ese sentido, fue contundente al diferenciarse de Tani Fernández, le hije del presidente Alberto Fernández. "Él no era cosplay, él era drag", explicó y contó que lo cruzó fuertemente en las redes sociales por un discurso LGBT+. Sobre el tema, indicó que no coincide con la Ley de Identidad de Género, ya que "nuestra naturaleza biológica no cambia, por más que con métodos agresivos incluso cometan abusos infantiles, porque darle medicación hormonal a un niño es violencia infantil".

Luego de que la periodista le consultara si fue novia de Milei, Lemoine prefirió no contestar porque "es un tema delicado". "Ahora él está en pareja, está feliz y decidimos mantenerlo en secreto porque no daba. No lo conté abiertamente, me hicieron una cámara oculta en Inglaterra", reveló y explicó que actualmente son "grandes amigos" y "si él no lo dice públicamente, yo no tengo porqué estar diciéndolo".

Por otra parte, hizo mención a la relación del candidato libertario con la humorista Fátima Flórez y aseguró que "esa relación es real, cuánto vaya a durar, es otro tema". "Cuando uno está pensando en una campaña política, en la posibilidad de que este hombre al cual admiro y adoro tanto puede ser presidente de la Nación, no le voy a estar diciendo: '¿qué somos Javi?'. Soy el soldado Cabral de Javier", agregó sobre su actual vínculo con Milei.

"¿Estás contratada por la Legislatura de Buenos Aires?", indagó la periodista. "Si, trabajo con (la legisladora) Lucía Montenegro. Es más, asesoro a toda la gente del bloque en lo que sea necesario. Redes, imagen, lo que necesiten. Hasta les corto el pelo a todos", explicó sobre su función dentro de la Legislatura porteño.

"Yo misma me trato de ñoqui, me río los 29. Porque para mi tener un sueldo del Estado es denigrante, no me gusta. Viví toda mi vida del sector privado. Estoy acá por patriotismo y por cariño a Javier", aclaró. Sobre su llegada a la política, contó que empezó a militar con José Luis Espert pero luego se alejó. "Me esforcé mucho por Espert a pesar de que resultó ser un fraude, es un pelado garca", explicó.

Luego, confirmó que se peleó con una integrante del partido libertario: "Yo me enojé mucho con una legisladora nuestra, con Rebeca (Fleitas). La puteé". Respecto a los motivos, señaló que Fleitas se manifestó a favor de la eliminación de los asesores y que "me pareció una hipocresía tremenda porque todos los chicos del partido libertario trabajaron como locos durante toda la campaña". Además, aseguró que la legisladora "ganó por fraude".

Por último, se mostró confiada respecto al resultado que obtendrá La Libertad Avanza en las elecciones de este domingo: "Javier va a ser presidente. No sé si en primera vuelta, pero va a ser presidente".

La controversial propuesta de Lilia Lemoine acerca de la paternidad

La candidata a diputada nacional aseguró que si es diputada presentará un proyecto de ley para que los hombres tengan la posibilidad de renunciar a la paternidad.

"Ya que las mujeres tienen el privilegio de matar a sus hijos y renunciar a ser madres entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener a una criatura cuando le dijeron quizás que acabe adentro o le pinchan un forro?", planteó la joven en la misma entrevista.