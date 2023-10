La controversial propuesta de una candidata de Javier Milei acerca de la paternidad

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbigbangnw%2Fstatus%2F1714386397329576277%3Ft%3Dd7j9VF7x4gTJBiDjaRIv7A&s=08&partner=&hide_thread=false La maquilladora de Milei, Lilia Lemoine, contó cuál será su primer proyecto de ley cuando sea diputada: "Es una renuncia de la paternidad. No es justo que un hombre tenga que hacerse cargo de un hijo que no quiso tener".



( Estudiá, no seas pajertario) pic.twitter.com/Z0c2W5wEV7 — Big Bang News (@bigbangnw) October 17, 2023

En ese contexto, manifestó que "hay muchas mujeres que hacen esas cosas para enganchar a un tipo y se aprovechan en el medio de la calentura".

Sobre su idea, Lemoine dijo que consiste "en la renuncia a la paternidad" para aquellos hombres que no quieren ser padres. Y amplió sobre cómo será la legislación: "La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no".

Por último, la libertaria dijo: "A mi no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta las 18 años cuando no lo quiso tener", haciendo referencia al aborto y a la elección de la mujer de ser o no madre.

Quién es Lilia Lemoine de LLA

Lilia Lemoine conocida como “Lady Lemon”, tiene 43 años y se presenta como “influencer, IT Girl, activista libertaria y cosplayer”, y en la lista difundida por LLA se la define como artista plástica.

Será precandidata a diputada nacional por La Libertad Avanza. En Instagram tiene más de 107 mil seguidores, con quienes comparte fotos de su actividad junto a Milei como militante liberal. Maneja parte de la comunicación del candidato a presidente por el espacio. Polemizó hace tiempo con Ofelia Fernández al calificarla despectivamente como "tanque australiano de medialunas". También se le conocen episodios violentos en manifestaciones públicas.