Larreta: "No agravio por más que otros u otras lo hagan conmigo"

"Siempre estamos del lado de la paz. No han escuchado ni un solo comentario ni una sola crítica personal", respondió el precandidato presidencial este mediodía durante un acto que encabezó en Jujuy acompañado por su precandidato a vice, Gerardo Morales.

"Jamás he dicho un agravio de nadie. No lo hice ni lo voy a hacer. No es bueno para la Argentina. No lo hago por más que otros u otras lo hagan conmigo", señaló en un claro intento por diferenciarse de la estrategia de Bullrich.

"Para ganarle en la elección al kirchnerismo, bajar la inflación y recuperar los salarios que están por el piso, tenemos que estar juntos. Por eso siempre nos van a ver trabajando por la unidad", concluyó.

Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales en Jujuy

Larreta y Morales presentaron sus propuestas en materia energética

Este martes, Larreta y Morales presentaron sus propuestas en materia energética bajo el eje "Motores del crecimiento". El acto se realizó en la escuela primaria Nº 475 de la ciudad jujueña de Perico, construida con las regalías de la energía solar producida en el parque Cauchari.

Las 12 medidas para impulsar las energías renovables son: