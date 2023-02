Larreta aseguró que la Ciudad de Buenos Aires es "la más segura de todas las capitales de Latinoamérica"

"Hicimos una reorganización, con seis comisarías nuevas y dos que se harán este año. También nos propusimos mejorar la situación de los agentes de tránsitos y los cuarteles de bomberos", enlistó. Asimismo, enumeró nuevas modificaciones en infraestructura como el Centro de Monitoreo en la zona sur, la incorporación de cámaras privadas y el reequipamiento de autos, motos, drones, cuatriciclos y furgones para traslados de detenidos.

Para Rodríguez Larreta, "la intención de hacer un juicio político es un atropello institucional"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a disparar contra la Nación por el conflicto con la Corte Suprema por la coparticipación. "La sola intención hacer un juicio político es un atropello institucional", manifestó.

Durante la presentación del dato de la baja de la tasa de mortalidad infantil en el distrito, el jefe de Gobierno fue consultado sobre el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema impulsado por el Gobierno, luego de que el máximo tribunal fallara a favor de la Ciudad en la disputa por la coparticipación.

"La sola intención hacer un juicio político es un atropello institucional. Una muestra más de la vocación que tiene el kirchnerismo de llevarse puesta a la Justicia y controlarla. El Gobierno lo hace para distraer, para no cumplir el fallo de la Corte. Vamos a presentar un informe de que no se está cumpliendo el fallo", aseguró Larreta.

El Gobierno pidió a los jueces de la Corte que se excusen en la causa por la coparticipación

El Gobierno nacional le pidió a los jueces de la Corte Suprema que se excusen de seguir interviniendo en la acción de amparo de la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación federal, expediente en el que a fines de 2022 dictaron una medida cautelar en sintonía con el reclamo de la administración porteña.

La Procuración del Tesoro, que encabeza Carlos Zannini, invocó como razón para pedir el apartamiento de los jueces, la filtración de chats entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño (en uso de licencia) Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, secretario del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

El Gobierno ya había recusado a Rosatti en agosto del año pasado por la supuesta relación de Robles y D’Alessandro, y a fines de 2022 pidió el apartamiento de todos los jueces porque al resolver la cautelar pronunciaron sobre el fondo de la cuestión, anticipando su opinión definitiva sobre el pleito.

Horacio Rodríguez Larreta anunció una baja histórica en la mortalidad infantil en la Ciudad

El jefe de Gobierno porteño dio a conocer el descenso en la tasa de mortalidad infantil en el distrito, que se encuentra "a la mitad del promedio nacional" y "al nivel de los países desarrollados".

"No hay un dolor más grande en la vida que perder un hijo. Más cuando ese hijo se pierde en los primeros meses de vida. Nos duele a todos. No hay lógica, no hay razonamiento, no hay médico ni nadie que nos pueda decir cómo seguir adelante con la vida", expresó.

"Ya en 2019 habíamos alcanzado una baja grande, registrando 236 fallecimientos. En 2021 tuvimos una baja todavía mayor: 113 defunciones, la mitad", indicó.

"La tasa de mortalidad está en 4,4 por cada mil nacidos vivos. Es la más baja de la historia de la Ciudad de Buenos Aires, es casi la mitad del promedio argentino", anunció el jefe de Gobierno.