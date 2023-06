La respuesta de Victoria Tolosa Paz al comunicado del PJ Bonaerense 

La ministra de Desarrollo Social y precandidata a gobernadora en la Provincia de Buenos Aires impulsada por Daniel Sciol, Victoria Tolosa Paz, aseguró en relación al comunicado de PJ Bonaerense , que se enteró por redes y que no le gustó "el tono o la manera".

"Pude enterarme en el momento en que estaba siendo comunicado en Twitter y me sorprendió. No me gustó el tono o la manera de expresar las instancias que habíamos tenido para poder lograr el acuerdo del reglamento interno que va a tener Unidos por la Patria, este nuevo frente que va a tomar esta característica que es atravesar la instancia de las PASO", señaló la ministra.