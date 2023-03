La reacción de nietas de desaparecidos a discursos negacionistas

Uno de los discursos que escucharon las jóvenes fue del expresidente Mauricio Macri, quien pocos días atrás volvió a referirse a los derechos humanos como "un curro". "Seguir viviendo después de más de 40 años de una tragedia que los argentinos vivimos", insistió.

"No es necesario que Macri diga que los derechos humanos no están en su agenda política, ya lo sabemos. No es que le pertenezcan a un sector o no, los derechos humanos son todos aquellos que te tiene que garantizar el Estado", replicó Ana a C5N.com.

Candela, por su parte, repudió al exmandatario: "Está hablando de los Hijos, de las Madres, de las Abuelas, de gente que sigue luchando por los derechos humanos, tanto los que tienen que ver con la dictadura como los de hoy". "Nietes viene a levantar las banderas de los derechos de la generación que nos tocó", refirió.

Luego, escucharon al politólogo Agustín Laje calificar de "mentira" a la cifra de 30 mil desaparecidos. "Ya sabemos que es una pieza de marketing y una puesta en escena", disparó.

Para Ana, "al sostener discursos negacionistas, como 'no fueron 30 mil' o la Teoría de los Dos Demonios, donde se banalizan muchísimo los hechos, generás impunidad".

"Escucharlo me genera un poco de risa. Está mintiendo sobre algo que es gigante y la mayoría del pueblo argentino entiende. No es una cuestión de creer o no creer, es una cuestión de recordar la historia", planteó Candela.

Otro discurso al que reaccionaron las jóvenes fue de Patricia Bullrich, presidenta del PRO y exministra de Seguridad. "Yo fui de la Juventud Peronista. Sé lo que pasó y no avalo que la Argentina vuelva a la violencia ni avalo que el mundo era de ángeles y demonios, esa no es la verdad, mientras la Argentina tenga ese relato, nunca vamos a asumir la verdad, porque la verdad es que ni los demonios eran tan demonios ni los ángeles tan ángeles", había expresado la exfuncionaria en 2017, en la mesa de Mirtha Legrand.

"Acá Bullrich está hablando de la Teoría de los Dos Demonios, que es muy peligroso y no hay que traerlo más. Si hubiese sucedido que una persona cometía delitos de ir y tirar una bomba o matar a alguien el Estado no te puede desaparecer, te tiene que garantizar por lo menos ir a un juicio", recordó Karen.

Luego, escucharon al diputado y referente del liberalismo Javier Milei. "Que la izquierda hay logrado imponer en la batalla cultural este tipo de cuestiones, no quiere decir que sea verdad. ¿Me podés mostrar la lista completa de los 30 mil desaparecidos?", señaló el legislador en septiembre, mientras hacía campaña en Tucumán junto a Ricardo Bussi, hijo del represor Antonio Domingo Bussi.

"Me genera miedo. No Milei, sino que hoy en día tenga tanta juventud atrás. También quiero responderle: no sabemos dónde están los 30 mil desaparecidos, nos encantaría saber. Que las, si quiere, las busque él. Las va a encontrar y se va a sorprender. Que venga, que pase por la ESMA un rato, que conozca lo que es", expresó Candela.

La seguidilla de reacciones continuó con una declaración del diputado José Luis Espert en ocasión de uno de los debates presidenciales llevados a cabo en 2019. "En Argentina, los derechos humanos parecen haber sido secuestrados por los defensores de una parte de los asesinos durante los '70. Aquellos que se esconden detrás de las polleras de Hebe de Bonafini. Basta del curro de los derechos humanos", espetó.

Karen mostró su enojo ante estas palabras. "Estoy muy indignada con este discurso y con que nombre a Hebe, no le tiene respeto a nadie. Que hable de los juicios a los militares como una venganza cuando estamos todo el tiempo pidiendo justicia", afirmó. "Hebe fue una gran referente, hablaba de la importancia de retomar la revolución, siempre entendida como levantarnos cada mañana pensando en qué vamos a hacer por el otro", completó Ana.

Finalmente, las jóvenes escucharon al exsecretario de Cultura, Darío Lopérfido, quien habló de una "distorsión brutal del número que se hizo sobre la década del '70. Edulcorar esa década me parece muy grave. Acá se idealizó, se hizo daño a los chicos, diciendo que era una juventud maravillosa sin recordar un montón de cosas que pasaron".

En su repudio, Karen tomó la idea de "jóvenes maravillosos". "Mi abuelo militaba en la Juventud Peronista en los '70 e iba a las villas a ayudar a las personas, les enseñaba sus derechos laborales a sus compañeros de trabajo, ¿de qué me está hablando este señor?", sentenció.

Si tenés dudas sobre tu identidad o si sabés de alguien que podría ser hija o hijo de personas desaparecidas, comunicate con abuelas@abuelas.org.ar o https://www.abuelas.org.ar/ o con la CoNaDI.