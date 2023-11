La provocación de Villarruel sobre reclamos por desaparecidos: "Es como pintar al oso Barney en un cementerio"

“En el medio de un jardín de infantes, hacer pintadas de los 30 mil es como ir a un cementerio y pintar al oso Barney. Más desubicado no pueden estar”, señaló Victoria Villarruel.

El horario de emitir su sufragio estaba pactado para las 10, sin embargo, uno de los asesores de la dirigente de La Libertad Avanza, Guillermo Montenegro, explicó que se modificó el horario “porque hay un grupo de gente que no sabemos qué quiere saber y priorizamos la seguridad y que todo se desarrolle con normalidad”. “Hay un grupo de gente que tiene carteles y que no sabemos qué quieren hacer”, agregó.

Quienes se acercaron a las inmediaciones de la institución educativo fueron familiares de los 30 mil desaparecidos que esperaban a la candidata en una escuela. “Estoy acá porque quiero manifestar mi desprecio de los dichos y actitudes que esta persona promueve porque tratan de tergiversar y menoscabar la historia”, contó Horacio en exclusiva con C5N. En la misma línea analizó que “hay una parte de la sociedad que probablemente comulgue con esos ideales”.

Luego de haber esperado su tiempo determinado, la legisladora habló con la prensa y destacó que este balotaje es “una elección importantísima”.

Balotaje 2023: la provocación de Villarruel sobre reclamos por desaparecidos

Tras emitir su sufragio, la candidata a vicepresidenta consideró que en este balotaje “se juegan dos ideas”: “La continuidad de un sistema que nos ha llevado a la pobreza y un cambio que pretende libertad, progreso y que el pueblo argentino pueda ser digno a través de su propio trabajo”, sostuvo.

Para evitar el fraude que de la fuerza política representada por Javier Milei estuvo denunciando en los últimos días, Villarruel aseguró que tienen “una grandísima cantidad de fiscales”.

“El pueblo argentino y el ciudadano común se anotó para fiscalizar y están en todo el país vigilando la voluntad de todos para garantizar que estén todas las boletas”, aseguró y agregó: “Nosotros a diferencia de la casta política respetamos la democracia y eso implica que todos los votos y las opciones estén representadas”.

Consultada por los cánticos y los carteles mencionando al “Nunca Más”, hecho que la llevó a demorar su voto, la candidata sostuvo que “hoy es el día de la democracia, así que cualquier otro reclamo está fuera de lugar y lamento que este momento que debiera ser de tranquilidad para los vecinos termine teniendo la visión política de un sector minoritario de la sociedad”.

“Es la primera vez que la hija de un veterano de Malvinas, de un militar, llega a ser vicepresidente. No sé qué les puede molestar cuando ellos han tenido hijos de terroristas y terroristas en cargos de gobiernos. A los que les molesta que llegue la libertad de expresión, a lo que les molesta que la democracia implique destruirnos a todos es a los violentos”, apuntó.

Y agregó en la comparación: “En el medio de un jardín de infantes, hacer pintadas de los 30 mil es como ir a un cementerio y pintar al oso Barney. Más desubicado no pueden estar”.

Por último, consultada por cuáles será la posición que tomará su fuerza política respecto a los resultados finales aseguró que “el resultado va a ser el que decida el pueblo”. “No me tiene que gustar o no el resultado, es la voluntad del pueblo argentino. Cuando lleguemos a esta situación lo vamos a reconocer como lo debería hacer el massismo y llegamos a ganar nosotros”, concluyó.