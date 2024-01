La Paternal: C5N presenció una asamblea vecinal contra el DNU y la Ley Ómnibus

El mensaje de la CGT tras el fallo contra la reforma laboral del DNU de Milei: "No nos vencerán"

Durante el móvil de El Diario, el periodista Mariano Onega realizó consultas a los transeúntes sobre las determinaciones del economista libertario y una señora calificó como "un desastre" ya que "hay una crisis económica terrible: una va a la verdulería y un kilo de tomates cuesta 1.500 pesos. ¡Es una fortuna! El día a día se te hace costoso".

"Lloro todos los días porque está todo para el diablo y están entregando al país. Hay cosas que no se vuelve atrás. Ahora aumentó todo y no van a retroceder los precios. Duele la perversidad que hay, el egoísmo y la falta de solidaridad. El país ya estaba mal, pero no se tocaban los derechos", expuso una mujer.

"Estamos en contra de gobernar bajo decreto"

En la concentración de los vecinos de La Paternal, una joven expuso el objetivo del encuentro: "Nos juntamos porque estamos en contra del DNU de Milei, de la Ley Ómnibus y de gobernar bajo decreto. Consideramos que la democracia es parte fundamental de nuestra sociedad. ¡Claramente hay un descontento popular!".

Por su parte, un hombre aseguró que la gestión de La Libertad Avanza es "un desastre en todos los planes" debido a a las determinaciones que se tomaron en las últimas semanas. Además, resaltó que espera que los dirigentes acompañen a la ciudadanía: "El hecho de que la gente salga a la calle es lo que hará que los dirigentes se pongan un poco a la cabeza y podamos resistir esto, que es una entrega".