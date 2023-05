La oposición formalizó la impugnación de Gildo Infrán en Formosa.

Por su parte, Neme calificó la candidatura del gobernador como "un abuso de poder y autoritarismo" e indicó al que está sometida la mayoría del pueblo formoseño requiere que la Justicia se pronuncie en defensa de nuestra ley Suprema que es la Constitución Nacional".

Según la diputada, el artículo 132 de la Constitución provincial, que dice que el Gobernador y el vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelectos, "va en contraposición de lo establecido por el art. 1 y art. 5 de la Constitución Nacional que hablan del sistema republicano y la periodicidad de los cargos públicos".

La semana pasada el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, dictaminó que la Corte Suprema no debe intervenir en el caso Formosa porque no es de su competencia originaria. De todas maneras, el pronunciamiento de Casal no es vinculante.

Además el juez e integrante del Tribunal Electoral Permanente de Formosa, Daniel Moreno, afirmó que "no existe ningún impedimento" para que el actual mandatario provincial "se pueda postular" para volver a ser reelecto.

Quién es Gabriela Neme: sus ataques a Cristina Kirchner y el armado de fake news

Gabriela Neme es una diputada provincial que ganó visibilidad nacional luego de distintos actos violentos que protagonizó y de operaciones mediáticas que impulsó.

Días previos al intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, se conocieron fotos y videos de Neme en la puerta del departamento de la vicepresidenta burlándose de ella. La legisladora había podido entrar al edificio de la exmandataria porque había sido invitada a la casa de Ximena de Tezanos Pinto, la exvecina de Cristina.

En esa oportunidad también subió un video en el que se la veía zapateando en la terraza del edificio para molestar a la vicepresidenta.

En noviembre del año pasado, Argenzuela reveló que Neme, fue una de los responsables de armar una noticia falsa sobre mujeres embarazadas que presuntamente se encontraban escondidas en el monte formoseño para dañar la imagen del oficialismo local.