La interna en Juntos por el Cambio se recalienta y suma un nuevo capítulo

La exministra de Seguridad destacó su firmeza a la hora de que la señalen como el ala dura dentro de Juntos por el Cambio porque “esa característica que me atribuyen es la que yo creo que, no solamente tengo sino la que le quiero dar al país: firmeza y orden”.

“No me incomoda para nada, es lo he construido en el marco de los años en los que tuve responsabilidades públicas, donde me enfrente a los factores de poder. Todo el mundo recuerda mi enfrentamiento con Moyano en el Ministerio de Trabajo, la firmeza que le puse al Ministerio de Seguridad, y la firmeza que le voy a poner al cambio en el país”, argumentó.

Luego criticó a Horacio Rodríguez Larreta al explicar que “estas características son las que han construido dos vertientes dentro de Juntos por el Cambio, una que plantea que el cambio tiene que ser profundo, un cambio de sistema contra lo que significa el kirchnerismo, y un cambio en el que vos negocias con ese sistema político una salida. En esa que es la teoría de Horacio”.

“Creo que son dos ideas que la gente va elegir entre dos personalidades, dos caracter muy distintos con decisión distinta”, expresó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Patricia Bullrich explicó porque eligió a Néstor Grindetti como precandidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambió explicó los motivos que la llevaron a elegir a Néstor Grindetti como su precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Señaló que "me incliné por los años de gestión que tuvo Néstor en la administración, en el ministerio de hacienda de la ciudad de buenos aires y además el hecho de pertenecer a la tercer sección electoral, a Lanús, las zonas donde nosotros necesitamos trabajar mucho en el voto”.

La describió como "una decisión muy difícil porque eran tres precandidatos que todos tenían sus pergaminos y sobre todo con aquellos que yo venía trabajando".

Y luego resaltó que Grindetti es “una persona que ganó su intendencia en el 2015, revalidó en el 2019 y que decidió, a contrario de muchos que van por su tercer reelección, no ir y trabajar en la provincia de Buenos Aires en el proyecto común”.