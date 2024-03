La definición de Mauricio Macri sobre Javier Milei: "Es él, su hermana y las redes sociales"

Luego volvió a avalar la imagen presidencial al destacar que “lo que he visto hasta ahora es que tenemos un Presidente bien intencionado, honesto y con una visión muy clara, para mí brillante de hacia donde quiere ir, que es capaz de defenderla con mucho coraje”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/FundLibertadRos/status/1765552603599942018&partner=&hide_thread=false “Milei ha generado un shock en la política, que es lo que eligieron los argentinos. Ahora nos toca estar a la altura de las circunstancias, ser generosos y humildes en la defensa de las ideas de fondo”. @mauriciomacri en el brindis por nuestro 36º aniversario. pic.twitter.com/T1rxyXdlku — Fundación Libertad (@FundLibertadRos) March 7, 2024

Los dichos de Macri se luego de que el expresidente recurriera a las redes sociales, una vez finalizada la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, para expresar su respaldo al discurso de Javier Milei y poner al PRO a disposición para la firma del Pacto del 25 de Mayo.

"Un mensaje claro, firme y con coraje", destacó el exmandatario respecto al contenido y la exposición del libertario, al tiempo que sostuvo que "todos los argentinos tenemos que apoyar al Presidente".

En este sentido, la presencia de Mauricio Macri en la Fundación Libertad señala un nuevo gesto de acercamiento a la figura de Milei en un contexto donde la posibilidad de una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO forma parte de la agenda política y donde hasta el momento no salió a la luz ni se dio a conocer si se llevó a cabo una reunión encuentro entre jefe de Estado y el expresidente.

La interna del PRO se encuentra atravesando un álgido momento entre sus principales dirigentes. El ex jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta volvió a advertir el martes que Mauricio Macri le quiere entregar el partido a Javier Milei y respondió las críticas pronunciadas a su figura de Patricia Bullrich: "Me había ofrecido el cargo más importante en su gobierno y ahora me agrede".

milei macri bullrich Milei, Macri y Bullrich, entre el momento político del Gobierno Nacional y la actualidad del PRO.

Acerca de la presidencial del PRO, Larreta aseguró que el partido necesita una renovación donde la actual ministra de Seguridad "abandonó los valores del PRO".

"La presidenta (Bullrich) hoy es parte del Gobierno y yo no creo en la fusión o en el cogobierno, creo en los valores que tenemos que defender. Ella los abandonó desde el momento en que es parte de una gestión que agrede al que piensa diferente. Yo no estoy de acuerdo con eso", concluyó sobre el tema el exfuncionario.